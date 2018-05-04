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    Каррера: «Манчини? Хороший вариант для сборной Италии»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит», на пост главного тренера сборной Италии.

    «Манчини — хороший тренер, побеждал в Англии. Думаю, это хороший вариант для сборной.

    Корректно ли то, что он вел переговоры с итальянской федерацией, еще являясь главным тренером клуба? Это вопрос не ко мне», – сказал Каррера.

    Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2018 22:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:23

      если сборная будет ту же муть в игре показывать что и Зенит то все итальянцы сто раз пожалеют что не выбрали кого-нибудь другого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:30

      Возможно для сборной это хороший вариант.Посмотрим на результаты его деятельности.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 мая 2018, 03:53

      Карера хочет в Зенит... Типа тока он подойдёт...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Zubo 5 мая 2018, 03:57

      Если честно Каррера мне больше нравится как тренер , он бы в Зените быстро дисциплину навёл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 мая 2018, 03:49

      А Утякин говорит что тренер плохой...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 5 мая 2018, 02:10

      Карера опять хитрит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 4 мая 2018, 22:48

      Дипломат! браво, Массимо!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      igoor52 4 мая 2018, 22:35

      ну это ты зря, видно за АРГОВ ПРИБАЛЕВАЕШЬ!

      1
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