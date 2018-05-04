Каррера: «Манчини? Хороший вариант для сборной Италии»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини, который сейчас возглавляет «Зенит», на пост главного тренера сборной Италии.

«Манчини — хороший тренер, побеждал в Англии. Думаю, это хороший вариант для сборной.

Корректно ли то, что он вел переговоры с итальянской федерацией, еще являясь главным тренером клуба? Это вопрос не ко мне», – сказал Каррера.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»