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    На финале Кубка России ожидается 40 тысяч болельщиков

    РФС реализовал около 40 тысяч билетов на финальный матч Кубка России между «Тосно» и «Авангардом».

    «На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС 1000 билетов, «Авангард» – 2700», – сообщили в пресс-службе РФС.

    Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.

    РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2018 18:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 8 мая 2018, 13:41

      Тысяч 20 будет. Билеты были бесплатными, но потом их перекупы по 800-2000 р продавать стали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      nbv 4 мая 2018, 00:20

      Бесплатно наверное раздали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 22:02

      Курян будет больше в три раза.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 мая 2018, 21:42

      Все Волгоградцы идут посмотреть на новый стадион

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > alex kidn 3 мая 2018, 22:40

      Все его посмотрели 21 апреля и 2 мая) кому они их впарили не понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 21:02

      Не может быть ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 мая 2018, 20:58

      Видимо, спартачи не в курсе последних новостей, вот удивятся-то приехав!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 мая 2018, 20:12

      Наверное насильно загонять будут...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 3 мая 2018, 18:59

      Наверное по тому что вход бесплатный?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 мая 2018, 18:53

      еще бы было меньше... нельзя просто так взять и пропустить футбол высочайшего класса в России... этим финалом пишется новейшая история российского футбола!!! Волгоград будет гордиться данным достижением!!!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > absent32 3 мая 2018, 22:40

      Волгограду плевать)

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