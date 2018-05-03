На финале Кубка России ожидается 40 тысяч болельщиков

РФС реализовал около 40 тысяч билетов на финальный матч Кубка России между «Тосно» и «Авангардом».

«На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС 1000 билетов, «Авангард» – 2700», – сообщили в пресс-службе РФС.

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.

РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным