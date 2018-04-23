РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным

Как заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, болельщики, которые захотят посетить финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно», смогут сделать это бесплатно. Вход для зрителей на стадион «Волгоград Арена» будет свободным.
Решающий поединок состоится в среду, 9 мая в Волгограде.
«Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал.
Что касается будущего команд в еврокубках, то давайте не будем загадывать. Есть регламент: если клуб победитель пройдет лицензирование, то будет играть в Лиге Европы», – сказал Мутко.
Источник: Чемпионат.ком