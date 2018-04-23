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  • РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным

РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным

23 апреля 2018, 17:42
14

Как заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, болельщики, которые захотят посетить финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно», смогут сделать это бесплатно. Вход для зрителей на стадион «Волгоград Арена» будет свободным.

Решающий поединок состоится в среду, 9 мая в Волгограде.

«Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал.

Что касается будущего команд в еврокубках, то давайте не будем загадывать. Есть регламент: если клуб победитель пройдет лицензирование, то будет играть в Лиге Европы», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Авангард Тосно Мутко Виталий
Комментарии (14)
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alex kidn
1524494629
Иначе на этот матч никто не придет
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VGreen
1524494936
мдааа, вот и профессиональный футбол в России...БЕСПЛАТНО на финал Кубка!!! Но в данном случае, с такими клубами в финале, решение конечно оправданное
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Shogun
1524495162
Да кому он нужен этот финал
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Обер-КанцлерЪ
1524496765
Лучше бы в Курске финал провели - стадион был бы переполнен!
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OfaZavr
1524499786
думают наверно мало кто придет платно на финал из-за участия не топ команд, поэтому видимо чтобы на финале трибуны не были почти пустые и решили так сделать)
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W.Wayt
1524500991
Хоть как то затащить народ на никому неинтересный финал.
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Полная Канистра
1524501259
у народа другие планы будут где отдохнуть зря сидеть там время убить смотря на эти команды . ВСЕХ ДЕТЕЙ ШКОЛ И ДЕТ.ДОМОВЦЕВ СПОРТ. СЕКЦИЙ ПРИГЛАСИТЕ
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deinego77@yandex.ru
1524504097
Платить деньги за игру этих команд никто не захотел бы,ну может пара сотен пришла бы а так хоть стадион возможно на четверть забьют.
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zigbert
1524509886
Правильное решение. Иначе любителей футбола не собрать.
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BRO_football
1524674224
Оно и понятно. Никто бы за деньги не стал смотреть на этот цирк.
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