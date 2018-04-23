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    РФС сделал вход на финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» бесплатным

    Как заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, болельщики, которые захотят посетить финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно», смогут сделать это бесплатно. Вход для зрителей на стадион «Волгоград Арена» будет свободным.

    Решающий поединок состоится в среду, 9 мая в Волгограде.

    «Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал.

    Что касается будущего команд в еврокубках, то давайте не будем загадывать. Есть регламент: если клуб победитель пройдет лицензирование, то будет играть в Лиге Европы», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 17:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 апреля 2018, 19:37

      Оно и понятно. Никто бы за деньги не стал смотреть на этот цирк.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 апреля 2018, 19:06

      Надо ещё бесплатные чипсы, орешки, пивасик...и тогда народ попрёт!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 апреля 2018, 23:14

      Лиха беда начало. Надо все финалы Кубка сделать бесплатными- ведь это народный финал! Так ведь Мутко. А за шестое место в РФПЛ надо биться, ведь лицензирование, с большой долей вероятности, победитель Кубка не пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 21:58

      Правильное решение. Иначе любителей футбола не собрать.

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 23 апреля 2018, 20:21

      Платить деньги за игру этих команд никто не захотел бы,ну может пара сотен пришла бы а так хоть стадион возможно на четверть забьют.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 19:34

      у народа другие планы будут где отдохнуть зря сидеть там время убить смотря на эти команды . ВСЕХ ДЕТЕЙ ШКОЛ И ДЕТ.ДОМОВЦЕВ СПОРТ. СЕКЦИЙ ПРИГЛАСИТЕ

      3
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 23 апреля 2018, 19:29

      Хоть как то затащить народ на никому неинтересный финал.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 19:09

      думают наверно мало кто придет платно на финал из-за участия не топ команд, поэтому видимо чтобы на финале трибуны не были почти пустые и решили так сделать)

      4
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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 апреля 2018, 18:21

      под праздник народ пойдет

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 апреля 2018, 18:19

      Лучше бы в Курске финал провели - стадион был бы переполнен!

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