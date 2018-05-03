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  • Черчесов: «Мы же не можем Салаху ноги связать. Надо за счет командной игры нивелировать разницу в уровне»

Черчесов: «Мы же не можем Салаху ноги связать. Надо за счет командной игры нивелировать разницу в уровне»

3 мая 2018, 13:56
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за счет чего россияне могут обыгрывать соперников.

«Уровень чемпионата России – главная сложность при работе в сборной? Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе. Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах.

Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает – мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать.

У нас этой возможности часто не бывает, потому что за два дня до матча собираемся, и надо Бразилию обыграть. Наверное, сложновато чуть-чуть. Поэтому и второй матч у нас обычно лучше получается, поскольку мы больше друг с другом общаемся», – сказал Черчесов.

Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира Россия Ливерпуль Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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insider_retro
1525345364
Если общение даёт нужный импульс, надо организовать общение везде - в реале, в виртуале, во время приёма пищи, поднимать ночью на собеседования, заставить в мучениях родить стенную газету... Способов и методов - тьма!.. Главное - дайте результат!!!!!...
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Обер-КанцлерЪ
1525345436
Эта разница в уровне между сборными России и Египта стала не в нашу пользу под твоим чутким руководством! Вот результат твоей "работы", любитель футбола несчастный!
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Garrincha58
1525345646
раньше сборная СССР обыгрывала или достойно выступала за счет физической и атлетической подготовки сейчас же и этого нет все ленивые и нежные только в инстаграмме или твиттере прикалываются друг над другом как эти два недофутболера из Зенита разве можно их за три недели научить забивать или вообще играть по европейски они же ленивые у них жизнь удалась бабла немеренно а титулы или рекорды им на это с большой колокольни плевать
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prtcs
1525346270
Стас, не позорь себя окончательно. Это не твое дело, ты еще не дорос до ФНЛ, а тут СБОРНАЯ РОССИИ.
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ribavadim
1525347168
Ноги связать?! А если он шевелюрой забивать будет?
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Saryagaw
1525348241
Вожака нет, который поведёт за собой. Лучше бы Аршавина в сборную вернул, тот хоть заставил бы пахать.
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Shogun
1525348251
Да вам 3.14здец уже будет от Аравии, какой там Салах, а еще Суарес с Кавани далее
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FanatSerj
1525349032
Ой, даже не удивлюсь, если связанный Салах на поле полезнее будет, чем Заболотный в лучшей своей форме ))))
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Гуус
1525350525
да сломать ему ноги на 1 минутах и все, да удалят условного кудряшова, зато у нас минус 1 ну и у египта -1
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OfaZavr
1525360628
зато Салах сможет всем нашим ноги связать и заплести))
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