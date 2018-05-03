Черчесов: «Мы же не можем Салаху ноги связать. Надо за счет командной игры нивелировать разницу в уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за счет чего россияне могут обыгрывать соперников.

«Уровень чемпионата России – главная сложность при работе в сборной? Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе. Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах.

Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает – мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать.

У нас этой возможности часто не бывает, потому что за два дня до матча собираемся, и надо Бразилию обыграть. Наверное, сложновато чуть-чуть. Поэтому и второй матч у нас обычно лучше получается, поскольку мы больше друг с другом общаемся», – сказал Черчесов.

Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая