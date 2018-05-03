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    Черчесов: «Мы же не можем Салаху ноги связать. Надо за счет командной игры нивелировать разницу в уровне»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за счет чего россияне могут обыгрывать соперников.

    «Уровень чемпионата России – главная сложность при работе в сборной? Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе. Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах.

    Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает – мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать.

    У нас этой возможности часто не бывает, потому что за два дня до матча собираемся, и надо Бразилию обыграть. Наверное, сложновато чуть-чуть. Поэтому и второй матч у нас обычно лучше получается, поскольку мы больше друг с другом общаемся», – сказал Черчесов.

    Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая

    Источник: «Российская газета»

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    03.05.2018 13:56
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 7 мая 2018, 18:50

      Так говорит, как будто Бразильцы за пол года все вместе собираются перед матчем сборной, а мы одни только за 2 дня

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 5 мая 2018, 05:55

      Эх. где же ее взять то командную игру. как нибудь так : бей беги. а там как повезет )

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:53

      Надо искать методы нейтрализации Салаха и это задача в том числе тренера сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:17

      зато Салах сможет всем нашим ноги связать и заплести))

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 мая 2018, 16:28

      А ,вообще,Вы что то можете ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 мая 2018, 16:27

      Я конечно ничего не хочу сказать,НО...Командная игра и сборная России по футболу это самые не совместимые "ингридиенты"

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 3 мая 2018, 15:32

      Я может чего то путаю, но усатый про командную игру нашей сборной говорит?

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 3 мая 2018, 15:28

      да сломать ему ноги на 1 минутах и все, да удалят условного кудряшова, зато у нас минус 1 ну и у египта -1

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 мая 2018, 15:21

      Зачем вязать ноги??? Просто забейте больше,чем Саллах и ко.... или это,тоже с приставкой "НЕ"??

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 мая 2018, 15:10

      Вы пока ему ноги завяжите и добежите до ворот он уже развяжет и будет защиту нашу гонять

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