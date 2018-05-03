Черчесов: «Дмитрия Комбарова можно натренировать, чтобы он остановил Салаха»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о нападающем сборной Египта Мохамеде Салахе. Специалист считает, что в нашей команде есть футболисты, способные остановить африканца.

«Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду.

Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Килиану Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали. Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать», – сказал тренер.

Сборная России сыграет против египтян 19 июня в Санкт-Петербурге.