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  • Черчесов: «Дмитрия Комбарова можно натренировать, чтобы он остановил Салаха»

Черчесов: «Дмитрия Комбарова можно натренировать, чтобы он остановил Салаха»

3 мая 2018, 00:06
48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о нападающем сборной Египта Мохамеде Салахе. Специалист считает, что в нашей команде есть футболисты, способные остановить африканца.

«Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду.

Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Килиану Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали. Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать», – сказал тренер.

Сборная России сыграет против египтян 19 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Ливерпуль Египет Спартак Комбаров Дмитрий Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (48)
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Боцман59rus
1525295390
ой пля ...куда я попал - что у него вообще в голове творится?)))
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mialkov
1525295988
Даааа! Тяжелый случай... Черчесов - фантазер
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АИН-27
1525296038
норм с головой, мужик? в АПЛ он лучший по забитым. а это самая сильная лига.
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Garrincha58
1525296233
и этот чел тренер сборной страны?
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insider_retro
1525296240
То, что не натренировано за годы - за три недели точно не приобретается!...
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Asbjorn
1525296337
Саламыч откровенный бред несет,Комбаров как не умел так и не умеет и не будет уметь обороняться,он умеет только привозить
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bset
1525296470
Щас за пару недель все наши игроки станут звездами.
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fc sochi
1525298468
блин,вроде болельщик спартака,вроде никогда не считал комбарова плохим игроком,но все равно смешно пи..ец
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Ивантеевец
1525317087
Можно и медведя научить на велосипеде в цирке ездить, вот только победителем Тур де'Франс его это не сделает.
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OfaZavr
1525334413
ну посмотрим, потом не оправдывайся если Комбаров с языком на плече будет бегать и не успевать за Салахом а тот в итоге сделает свое дело))
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