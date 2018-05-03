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    Черчесов: «Дмитрия Комбарова можно натренировать, чтобы он остановил Салаха»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о нападающем сборной Египта Мохамеде Салахе. Специалист считает, что в нашей команде есть футболисты, способные остановить африканца.

    «Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду.

    Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Килиану Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали. Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать», – сказал тренер.

    Сборная России сыграет против египтян 19 июня в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Российская газета»

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    03.05.2018 00:06
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 мая 2018, 20:06

      Вспоминаю Ходжу Насреддина, который обещал эмиру научить осла разговаривать))) и здесь так же - пока будет натренировывать, кто-то точно помрёт от старости: или Комбаров, или Салах, или Черчесов))))

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 3 мая 2018, 19:47

      А что Комбаров еще в сборной???? Но если у руля " СПЕЦИАЛИСТ" сборной Черчесов, то я уверен, наша оборона это "железобетоная опора" против товарища Салаха!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 мая 2018, 18:27

      Это размышления не тренера сборной,а дяди феди с соседней помойки!
      Кстати Салах во вчерашней игре против Ромы ничего не показал. Интересно кого и против кого можно еще "натренировать"?

      2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:33

      Комбаров пожалуй не выдержит конкуренции против Салаха,тут нужен игрок высокоскоростной.

      5
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 3 мая 2018, 14:19

      Бежит,значит, Салах, с мячом. А Комбаров ему кричит - Моха!!! Утюг забыл дома выключить!!!

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 3 мая 2018, 14:04

      Все последние интервью Черчесова походят на попытку нулевого чиновника,полностью дискредитировавшего себя в работе, любой ценой усидеть еще месяц-другой на своем месте и хапнуть денег за это! Вертится как уж на сковородке, хотя и сам понимает,если конечно он не полный дурак, что в нашей сборной именно он самое слабое звено!!! Ну а если отнестись с серьезностью к его словам,то если уж из Комбарова можно сделать за три недели игрока обороны способного сдержить Салаха, то что же тогда мешает из Заболотного сделать хотя бы Дзюбу, из Смолова Суареса, Глушакова превратить в Погба? Или все же тренер у нас пи....л и может только бред на публику нести?

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 3 мая 2018, 13:44

      Ну, Черчес и отжигает! Как говорят, горбатого могила исправит, но это не про Комбарова. Медведя можно научить ездить на велосипеде, а вот Димку научить бегать быстрее Салаха просто невозможно.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 13:18

      как у нас в сборной весело и тренер весельчак попался....... Чечес может хватит тебе рулить и балагурить

      5
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 мая 2018, 12:33

      Камбарова "можно натренеровать" на Салаха, а если Черчесову сбрить усы, он будет похож на Зидана. Только всё равно Камбарову до Салаха, как Черчесову до Зидана. Во всех смыслах.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 11:00

      ну посмотрим, потом не оправдывайся если Комбаров с языком на плече будет бегать и не успевать за Салахом а тот в итоге сделает свое дело))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 3 мая 2018, 17:52

      видимо только на это и стоит надеяться)

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