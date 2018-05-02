ФНЛ. «Крылья Советов» победили «Ротор-Волгоград» и вернулись на второе место в турнирной таблице

«Крылья Советов» взяли верх над «Ротором-Волгоград» во встрече 36 тура ФНЛ благодаря мячу Александра Соболева и автоголу Руслана Абазова. Эта победа позволила самарской команде вновь выйти на второе место в турнирной таблице.

В другом матче «Зенит-2» переиграл «Химки».

Россия. Первенство ФНЛ. 36 тур

Ротор-Волгоград – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Абазов, 13 (автогол); 0:2 – Соболев, 25.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Панюков, 11 (с пенальти).

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