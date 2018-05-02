Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Крылья Советов» победили «Ротор-Волгоград» и вернулись на второе место в турнирной таблице

    «Крылья Советов» взяли верх над «Ротором-Волгоград» во встрече 36 тура ФНЛ благодаря мячу Александра Соболева и автоголу Руслана Абазова. Эта победа позволила самарской команде вновь выйти на второе место в турнирной таблице.

    В другом матче «Зенит-2» переиграл «Химки».

    Россия. Первенство ФНЛ. 36 тур

    Ротор-Волгоград – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Абазов, 13 (автогол); 0:2 – Соболев, 25.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Панюков, 11 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 мая 2018, 20:03

      Ещё немного, ещё чуть-чуть! Удачи, Крылья!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11