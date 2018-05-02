Салах: «Спаллетти улучшил мои тактические и оборонительные навыки»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что, работая под руководством Лучано Спаллетти в «Роме» с 2015 по 2017 год, он значительно улучшил свои тактические и оборонительные навыки.

«Каждая команда, в которой я играл, была атакующей. Так что на самом деле это не было для меня чем-то странным.

Спаллетти помог мне стать лучше в плане тактики и обороны. Он регулярно оставался после тренировки, чтобы поговорить со мной об этом», – сказал Салах.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.