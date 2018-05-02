Мюллер: «Бавария» просто подарила гол. В полуфинале ЛЧ такое не должно происходить дважды»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что немцы сами виноваты в своем вылете из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

«Сумасшедшая игра. Мы отдали все силы. Мы играли с удовольствием, стадион стоял на ушах. Но все должно было сложиться по-другому.

Отчасти мы сами во всем виноваты, отчасти судьба распорядилась по-другому. Мы просто подарили гол. В таком полуфинале с тобой не должно это происходить два раза. Тем не менее, это стало возможно. В итоге нам немного не хватило удачи.

Нам нечего стыдиться, но вылетать так очень больно. Жаль, что мы упустили эту великолепную возможность. Все должно было сложиться значительно лучше.

Сейчас нам понадобится несколько дней, чтобы все переварить», – заявил после матча Мюллер.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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