Ди Франческо: «Постараемся вновь сотворить чудо»

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Специалист уповает на чудо.

«Мы должны жаждать этой победы, выложиться по полной. Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашей психологии, болельщиков и страсти вокруг команды.

Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев», – сказал Ди Франческо.

Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.