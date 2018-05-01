Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ди Франческо: «Постараемся вновь сотворить чудо»

    Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Специалист уповает на чудо.

    «Мы должны жаждать этой победы, выложиться по полной. Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашей психологии, болельщиков и страсти вокруг команды.

    Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев», – сказал Ди Франческо.

    Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 мая 2018, 22:42

      Ни приведи господи, не лишайте народ красивого финала или хотя бы лишний раз посмотреть на игру Салаха.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11