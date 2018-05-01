Нагельсман может сменить Конте в «Челси»

Кандидатур на пост главного тренера Челси предложено уже много. Лучше будет подождать летней паузы.
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман по окончании текущего сезона может перебраться в Англию.
В его услугах заинтересовано руководство «Челси», которое находится в поисках потенциальной замены нынешнему главному тренеру команды Антонио Конте. Итальянец с большой долей вероятности покинет Лондон ближайшим летом.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала».