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    Нагельсман может сменить Конте в «Челси»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман по окончании текущего сезона может перебраться в Англию.

    В его услугах заинтересовано руководство «Челси», которое находится в поисках потенциальной замены нынешнему главному тренеру команды Антонио Конте. Итальянец с большой долей вероятности покинет Лондон ближайшим летом.

    Ранее сообщалось, что немецкий специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала».

    Источник: Daily Star

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    01.05.2018 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:34

      Кандидатур на пост главного тренера Челси предложено уже много. Лучше будет подождать летней паузы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 11:15

      Всем плевать на людей, нужно больше побед

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 мая 2018, 11:14

      абрамович тренеров меняет как перчатки

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