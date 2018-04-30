Кержаков: «Проблема российского футбола не в лимите. Нужно смотреть глобальнее»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о проблемах российского футбола.

«Проблема не в лимите. Нужно смотреть глобальнее. Считаю, что много молодых футболистов теряются при переходе из академии в молодежный состав. Они теряют игровую практику. Вот глобальная проблема.

Конечно, все упирается в деньги. Считаю, что клубы РФПЛ обязаны иметь команды U17. Если не хотите создавать эту лигу, создавайте дополнительно дублирующие составы. Футболисты теряются. Нужно четко выработать систему подготовки для все нашей страны. Тогда будет конкуренция», – сказал Кержаков.

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