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  • Кержаков: «Выход из группы на ЧМ-2018 будет серьезным успехом для нас»

Кержаков: «Выход из группы на ЧМ-2018 будет серьезным успехом для нас»

29 апреля 2018, 08:25
17

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Мы сыграем в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

«Надеюсь, сборная выступит хорошо. Выход из группы будет серьезным успехом. Все должно сложиться, чтобы наши футболисты вышли из группы. Остальные сборные меня не так сильно интересуют.

Список фаворитов один и тот же: Бразилия, Аргентина, Франция, Германия. Не согласен, что у нас слабое поколение, просто приходят молодые футболисты: братья Миранчуки, Александр Головин. О них знают за рубежом. Три футболиста – это серьезно», – сказал эксперт.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Кержаков Александр
Комментарии (17)
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polt
1524986310
Обыграть Саудов и Египет не великая заслуга на домашнем чемпионате.
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alex1951
1524986856
Керж заводит публику. Пусть еще кто посмешит и скажет,что Россия выиграет все три игры. Потом подсоединится Бубнов и соощит,что С такой игрой ,португезы,эспантсы нам не соперники, А там уже слышен голос Уткина ,что в 1\\4 финала . Нам ващее никто не страшен..... И вот Россия уже в полуфинале..... Все оставшиеся команды в ужасе от россиян,хотят применить санкции, Но поздно ,батеньки,поздно .... Джигит Черчес уже танцует лезгинку на костях Германии,Франции,Бразилии.... И перед финалом появляется ....кто? Ну канечна же Мудько ! Во фраке и заявляет : мой план сработал! Мы чемпионы!!! I,ll be back! В РФС....Тишина... И тут сон кончается.Благодарим за внимание))))))))
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VikNMar
1524989022
Еще бы из этой группы не выйти ....
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bolela_16
1524990601
Это пик?!?...
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Zenmaster
1524993261
Выход из группы -- это минимум , который мы ждём !!!
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zigbert
1524998957
Конечно выход из группы будет успехом для нашей сборной. Больше всего беспокоит оборона.
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нейтральныйкакникто
1524998986
Что мы хотим от российского футбола , если ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ как Кержаков, в выходе из группы видят серьёзный успех. Чему он может, с таким понятием успехов , научить и как настроить на игру юношескую сборную ? Складывается впечатление , что у чиновников всех уровней/ тренеров и футболистов / и у простого человека/болельщика/ разные понятия о успехах , условиях жизни и т.д.......
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babenko1977
1525003888
Не выйдем к сожалению
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ljrljr0505
1525016935
серьезный успех- это выход из группы? Серьезно? Раньше за проигрыш в1/4 Уругваю команду в хвост и гриву чихвостили. За проигрыш в финале ЧЕ Оранжевым тоже самое. А теперь серьезный успех выход из группы с саудитами, Египтом и Уругваем...Браво!!! Я аплодирую...
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serppion
1525158570
По Кержакову: 3 место в группе будет несерьезным успехом. Но, успехом!
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