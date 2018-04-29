Кержаков: «Выход из группы на ЧМ-2018 будет серьезным успехом для нас»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Мы сыграем в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

«Надеюсь, сборная выступит хорошо. Выход из группы будет серьезным успехом. Все должно сложиться, чтобы наши футболисты вышли из группы. Остальные сборные меня не так сильно интересуют.

Список фаворитов один и тот же: Бразилия, Аргентина, Франция, Германия. Не согласен, что у нас слабое поколение, просто приходят молодые футболисты: братья Миранчуки, Александр Головин. О них знают за рубежом. Три футболиста – это серьезно», – сказал эксперт.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.