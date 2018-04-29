Примера. «Барселона» обыграла «Депортиво» и стала чемпионом Испании

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Депортиво» со счетом 4:2. Форвард Лионель Месси оформил хет-трик.

Таким образом, каталонский клуб стал чемпионом Испании, набрав 86 очков. У ближайшего конкурента «Атлетико» 75 очков за три тура до конца чемпионата. У «Барселоны» есть еще одна игра в запасе.

«Депортиво» по итогам этого матча вылетел в Сегунду.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Депортиво – Барселона – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 7; 0:2 – Месси, 38; 1:2 – Перес, 40; 2:2 – Чолак, 64; 2:3 – Месси, 83; 2:4 – Месси, 85.

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