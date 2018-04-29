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  • Примера. «Барселона» обыграла «Депортиво» и стала чемпионом Испании

Примера. «Барселона» обыграла «Депортиво» и стала чемпионом Испании

29 апреля 2018, 23:34
17

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Депортиво» со счетом 4:2. Форвард Лионель Месси оформил хет-трик.

Таким образом, каталонский клуб стал чемпионом Испании, набрав 86 очков. У ближайшего конкурента «Атлетико» 75 очков за три тура до конца чемпионата. У «Барселоны» есть еще одна игра в запасе.

«Депортиво» по итогам этого матча вылетел в Сегунду.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Депортиво – Барселона – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 7; 0:2 – Месси, 38; 1:2 – Перес, 40; 2:2 – Чолак, 64; 2:3 – Месси, 83; 2:4 – Месси, 85.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Депортиво
Комментарии (17)
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MaxiLeon
1525034263
Всех с Победой !!!!!!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1525034609
Заслужили
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insider_retro
1525034627
Попыхтеть пришлось, но Лео склонил чашу весов к победе и чемпионству!..
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MaxiLeon
1525034860
Жалко Депортиву , выбывает из Примеры
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Mark68
1525034907
Молодцы "Барса"!!! С Победой!!! Поздравляю Всех Болельщиков "Барсы"!!!
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Football06
1525035899
Очень понравилась игра Депотиво.. Молодцы боролись до конца.. Хетрик Месси шаг к золотой бутце, а так красивый матч.. Спасибо большое ну и с Чемпионством Барса! Заслужили
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Михаил_Боярский
1525036155
Ну что будет чемпионский коридор от реала? А то ж они как то хотели чтоб им барса сделала но не срослось.))
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Football06
1525036413
Какой лох заминусовал меня? Отзовись дибил пожалуйста
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DeutschlandUberAlles
1525046762
Барсуки бухают от счастья теперь по всей планете))))) Поздравляю амигос!))
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nelez
1525064050
Поздравляю всех адекватных болельщиков барселоны.
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