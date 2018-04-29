Селихов: «Кризис в «Спартаке»? Проигрываешь два матча, и все говорят о кризисе»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:0) поделился мнением о настроении московской команды.

– Насколько тяжело было выходить на поле после неудачной серии в эмоциональном плане?

– Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно» и подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

– Очень часто на этой неделе звучало слово «кризис». Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

– Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков.

Это «Спартак» – нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство