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  • Селихов: «Кризис в «Спартаке»? Проигрываешь два матча, и все говорят о кризисе»

Селихов: «Кризис в «Спартаке»? Проигрываешь два матча, и все говорят о кризисе»

29 апреля 2018, 22:54
10

Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:0) поделился мнением о настроении московской команды.

– Насколько тяжело было выходить на поле после неудачной серии в эмоциональном плане?

– Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно» и подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

– Очень часто на этой неделе звучало слово «кризис». Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

– Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков.

Это «Спартак» – нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (10)
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frizom
1525032833
Все верно говорит Саша, это Спартак и давление тут в 10 раз сильнее чем в других клубах Хорошо что сегодня сыграли уверенно и на ноль. Удачи в матче с Ростовом.
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Зарема лис
1525033252
Просто эти 2 поражения, убили все надежды на чемпионство!!!
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Соа́рес де Мора́ис
1525033491
Правильно Саша говорит, главное правельные выводы. То что мы перед матчем с Уралом с августа 2017 не проигрывали, за это не говорят. Да и Упустили мы чемп не сейчас а на старте, эти 2:2 с Анжи, Тосно, Динамо...Но мы вторые пока что)). 2 года назад были какие???? А? А тут и чемп взяли, и суперкубок и лохо мы нервы портили до матча с ахматом, кубок просрали - ну чтож, тем приятнее его будет выиграть в сл.сезоне ну у Тосно или Авангарда, а у цдка или сенита ну или у лохо. Коррера молодец!
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Диктор
1525053908
Все правильно сказал.
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zigbert
1525071952
Сказал все по делу.
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oyabun
1525076298
Так то всё правильно сказал. Но вопросы по качеству игры каждый из спартаковцев должен задавать прежде всего себе. А вчера Селихов в игре пожарил на выходах не по детски. Была бы команда поопытнее, были бы наказаны раза 4 за такие выходы
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OfaZavr
1525077448
у болельщиков Спартака всегда требования возвышены и поэтому чуть видят неудачную серию сразу думают что кризис наступил, да и игры качественной видно не было в этих матчах не только результата, но хорошо что выводы делаете и стараетесь исправиться.
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