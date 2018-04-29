Мхитарян может пропустить матч с «Атлетико» из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча 36-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Очень жаль, потому что мы хорошо играли, но пропустили из-за усталости в последние 20 минут. У нас есть игроки, которые не привыкли к таким играм. Но они выглядели хорошо в большей части матча.

Мхитарян? Посмотрим, сможет ли он сыграть в четверг. Я снял его с игры, потому что у него ушиб колена», – сказал Венгер.

Напомним, что Мхитарян был заменен на 76-й минуте встречи. В четверг «Арсенал» сыграет ответный матч полуфинала Лиги Европы против «Атлетико». Первая встреча завершилась вничью – 1:1.