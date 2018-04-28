Венгер заявил, что Мхитарян сможет выйти на поле в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 36 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» сообщил, что полузащитник Генрих Мхитарян оправился от повреждения связок колена и готов принять участие в игре с манкунианцами.

«У нас нет новых проблем. Мхитарян готов сыграть. Эль-Ненни травмирован, конечно, как и Касорла. С остальными все в порядке», – сказал Венгер.

Поединок «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.