Джорджевич: «Божович называет Дзюбу игрочишкой»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о взаимоотношениях с форвардом Артемом Дзюбой.

– Дзюба внес позитив в команду?

– Конечно, когда он с нами, тихо никогда не бывает – шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише.

– Однажды сын Кришито во время ужина крикнул Артему: «Игрочишка!»

– Да? Не знал про этот случай. Действительно смешно. Видимо, это Доминико сына подучил.

– Как Дзюбу называют в «Арсенале»?

– Божович иногда в шутку называет игрочишка и тренеришка.

– Его последняя шутка?

– Мы разбирали игру с «Зенитом», тренер спросил, почему он не отбил мяч после углового Паредеса, когда стоял на ближней штанге? Артем ответил, что вначале хотел отбить головой, потом решил, что лучше грудью. А пока думал, мяч влетел в ворота. Мы только про Дзюбу будем говорить?

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое