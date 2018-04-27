Коза Забияка предсказала победу сборной Бельгии на чемпионате мира

Коза Забияка, обитающая в самарском зоопарке, предрекла победу сборной Бельгии на предстоящем чемпионате мира.

«Победителем чемпионата, согласно предсказанию козы Забияки, станет команда из Бельгии», – сказала представитель зоопарка.

Животное выбирало победителя мундиаля из шести команд – Бельгии, России, Франции, Аргентины, Бразилии и Германии. Оно подошло к миске с едой, возле которой стоял бельгийский флаг.

Напомним, коза Забияка была избрана предсказательницей накануне мирового первенства.