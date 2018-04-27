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  • Коза Забияка предсказала победу сборной Бельгии на чемпионате мира

Коза Забияка предсказала победу сборной Бельгии на чемпионате мира

27 апреля 2018, 16:59
14

Коза Забияка, обитающая в самарском зоопарке, предрекла победу сборной Бельгии на предстоящем чемпионате мира.

«Победителем чемпионата, согласно предсказанию козы Забияки, станет команда из Бельгии», – сказала представитель зоопарка.

Животное выбирало победителя мундиаля из шести команд – Бельгии, России, Франции, Аргентины, Бразилии и Германии. Оно подошло к миске с едой, возле которой стоял бельгийский флаг.

Напомним, коза Забияка была избрана предсказательницей накануне мирового первенства.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Бельгия
Комментарии (14)
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Munez89
1524838314
Коза))) Все, можно турнир не смотреть
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lordmrv
1524839428
А козел з а е б а к а выбрал Бразилию.
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zigbert
1524840373
Цены не будет этой козе,если все подтвердиться.
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D A N I L
1524840973
Понеслось)) До ЧМ еще столько животных спрогнозирует победителя, что впору можно будет изучать весь животный мир планеты!!
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Axe111
1524846189
Что там делала Россия.Цирк
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yorgenbarenz
1524847221
Козу надо выгнать из зоопарка! Посмотрим,что эта зцука зимой заблеет ! В первый же снегопад узнаем,что Россию специально засудили,а Путин будет царём !
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ArReal
1524847482
В итоге выиграет Испания, Португалия или Англия- и все скажут - что выбирала из того , что дали...
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Полная Канистра
1524847681
был бы осёл по кличке мудко точно бы Россию выбрал
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TY13R
1524855688
какое животное - такая и страна... ничего нового
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alex kidn
1524856417
Не знаю про такое
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