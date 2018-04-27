Кержаков: «Для «Зенита» многое решится в матче с ЦСКА»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал сезон «Зенита» скомканным, но отметил, что команда из Санкт-Петербурга все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов.

«Он получился скомканным. Вроде клуб здорово начал и все уже говорили, что в этом году «Зениту» нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах.

Я бы не сказал, что «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Впереди еще три тура, многое еще может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба еще впереди. Многое решится в 29-м туре, когда «Зенит» будет принимать ЦСКА», – считает Кержаков.

Напомним, что за три тура до окончания сезона сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на одно очко, от ЦСКА​ – на два и от лидирующего «Локомотива» – на восемь.