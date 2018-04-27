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Кержаков: «Для «Зенита» многое решится в матче с ЦСКА»

27 апреля 2018, 08:40
20

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал сезон «Зенита» скомканным, но отметил, что команда из Санкт-Петербурга все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов.

«Он получился скомканным. Вроде клуб здорово начал и все уже говорили, что в этом году «Зениту» нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах.

Я бы не сказал, что «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Впереди еще три тура, многое еще может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба еще впереди. Многое решится в 29-м туре, когда «Зенит» будет принимать ЦСКА», – считает Кержаков.

Напомним, что за три тура до окончания сезона сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на одно очко, от ЦСКА​ – на два и от лидирующего «Локомотива» – на восемь.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (20)
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Dimon013
1524811471
Если вату катать не будут, то добьются положительного результата!
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Stavropolets
1524811551
Можно выиграть у ЦСКА и проиграть оставшиеся, так что еще не чего не решено
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fanchik
1524812610
Зениту с его"могучими" приобретениями в начале сезона ,не попасть в лигу ЧМ по окончанию сезона, будет означать только одно "деньги на ветер"
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dyema
1524814212
Надо собраться на последние три игры и в следующем сезоне с новым тренером в ЛЧ!!!
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alp
1524814329
я бы сказал для обеих клубов тут многое решиться.
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prezent2017
1524818294
Сашку напом. Все лучше Заболотного.
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petrucho-spb
1524825011
Отличный тур получается!
Ответить
Zenmaster
1524825059
Надеюсь на хорошую игру и положительный результат !!!
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Полная Канистра
1524841957
битва не за 3 а за 6 очков вы там по аккуратней ребята не ломайте себя да и судью надо бы из Монголии пригласить
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77SAM
1524845672
пусть победит сильнейший!
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