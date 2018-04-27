Рами: «Марселю» еще рано думать о финале Лиги Европы»

Защитник «Марселя» Адиль Рами спокойно отнесся к победе в первом полуфинальном матче Лиги Европы над «Зальцбургом». Футболист не торопится мечтать о попадании своей команды в финал турнира.

«Никто не сможет попасть в финал, не приложив к этому достаточно усилий. В таких ситуациях приходится терпеть и в чем-то жертвовать собой.

«Марсель»? Нам еще рано думать о финале Лиги Европы», – сказал Рами.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 3 мая.

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