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    Марсело – рекордсмен среди защитников по голам в плей-офф Лиги чемпионов

    Защитник «Реала» Марсело в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметился голом. Данный забитый мяч стал для бразильца седьмым в плей-офф еврокубка в карьере.

    Марсело – лидер по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди защитников. Игрок обходит одноклубника Серхио Рамоса (шесть голов).

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Gracenote Live

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    25.04.2018 23:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 апреля 2018, 15:01

      да пора его тупо на полузащиту переводить а в защиту выпускать тео. Марсело в атаке , наверное, раза в 2 эффективен чем в защите. Так как с его фланга голы идут только так. Включая гол от баварии.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 апреля 2018, 00:00

      Марсело топ. Топее просто нет :)

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