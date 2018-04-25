Марсело – рекордсмен среди защитников по голам в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Марсело в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметился голом. Данный забитый мяч стал для бразильца седьмым в плей-офф еврокубка в карьере.

Марсело – лидер по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди защитников. Игрок обходит одноклубника Серхио Рамоса (шесть голов).

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».