«Тосно» бесплатно отвезет своих болельщиков в Волгоград на финал Кубка России в двух вагонах и самолете

Руководство «Тосно» совместно с правительством Ленинградской области организует доставку своих болельщиков на финал Кубка России в Волгоград.

«Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс.

Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч», – рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. «Тосно» предстоит встретиться в этом матче с курским «Авангардом»