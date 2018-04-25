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    «Тосно» бесплатно отвезет своих болельщиков в Волгоград на финал Кубка России в двух вагонах и самолете

    Руководство «Тосно» совместно с правительством Ленинградской области организует доставку своих болельщиков на финал Кубка России в Волгоград.

    «Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс.

    Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч», – рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

    Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. «Тосно» предстоит встретиться в этом матче с курским «Авангардом»

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.04.2018 11:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:23

      Болельщики им за это скажут только "спасибо"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 25 апреля 2018, 15:11

      Тосно должен стать обладателем кубка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 апреля 2018, 13:09

      Ребят не стоит, рвать попы, мы волгоградцы все равно заткнем рты кричалками за ротор) ну уж простите

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +807

      jet andy > BlackMurder 3 мая 2018, 17:33

      Причем тут Ротор?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 апреля 2018, 13:08

      Для многих -- это большой праздник будет !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 12:18

      молодцы, хотят чтобы болельщиков как можно больше приехало поддержать ну и показать конечно как они ценны для клуба)

      5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 12:13

      В кредит будут брать что ли)да по другому и не поедут. В Волгограде будет бесплатный проход на стадион, что бы люди хоть пришли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 12:06

      У них же денег нет вроде как.. А тут такая роскошь

      -1
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      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 > mihail200606 25 апреля 2018, 15:13

      «Совместно с правительством Ленинградской области..................."

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 12:02

      Как удобно клубу иметь такую компактную армию болельщиков, которую можно упаковать в два вагона и самолёт!
      Идея с бесплатной поездкой детской команды - солидная и дальновидная... Особенно с учётом, что сейчас бесплатного почти ничего нет, а для начинающих пацанов сгонять на выезд на Кубок России - это предел мечтаний и затравка на будущее!!..

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