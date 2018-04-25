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  • «Тосно» бесплатно отвезет своих болельщиков в Волгоград на финал Кубка России в двух вагонах и самолете

«Тосно» бесплатно отвезет своих болельщиков в Волгоград на финал Кубка России в двух вагонах и самолете

25 апреля 2018, 11:44
10

Руководство «Тосно» совместно с правительством Ленинградской области организует доставку своих болельщиков на финал Кубка России в Волгоград.

«Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс.

Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч», – рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. «Тосно» предстоит встретиться в этом матче с курским «Авангардом»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Тосно
Комментарии (10)
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insider_retro
1524646976
Как удобно клубу иметь такую компактную армию болельщиков, которую можно упаковать в два вагона и самолёт! Идея с бесплатной поездкой детской команды - солидная и дальновидная... Особенно с учётом, что сейчас бесплатного почти ничего нет, а для начинающих пацанов сгонять на выезд на Кубок России - это предел мечтаний и затравка на будущее!!..
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mihail200606
1524647201
У них же денег нет вроде как.. А тут такая роскошь
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Федя Кабак
1524647599
В кредит будут брать что ли)да по другому и не поедут. В Волгограде будет бесплатный проход на стадион, что бы люди хоть пришли
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OfaZavr
1524647929
молодцы, хотят чтобы болельщиков как можно больше приехало поддержать ну и показать конечно как они ценны для клуба)
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Zenmaster
1524650887
Для многих -- это большой праздник будет !!!
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BlackMurder
1524650958
Ребят не стоит, рвать попы, мы волгоградцы все равно заткнем рты кричалками за ротор) ну уж простите
Ответить
mamba9090909
1524658291
Тосно должен стать обладателем кубка.
Ответить
zigbert
1524669823
Болельщики им за это скажут только "спасибо"
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