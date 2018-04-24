ФИФА подтвердила, что Сергей Еременко сменил футбольное гражданство и теперь может выступать за сборную России

ФИФА подтвердила информацию о смене футбольного гражданства полузащитником «Спартака» Сергеем Еременко. С настоящего времени футболист имеет право выступать за сборную России.

Ранее стало известно, что хавбек отказался от выступления за Финляндию.

«Запрос, сделанный Российским футбольным союзом и футболистом Сергеем Еременко по смене спортивного гражданства, был принят комитетом по статусу игроков ФИФА, в связи с чем футболисту разрешено представлять сборную России начиная с 23 апреля 2018 года», – заявили в пресс– службе ФИФА.

Напомним, Еременко перешел в стан красно-белых из юрмальского «Спартака» минувшей зимой на правах аренды до конца 2018 года.