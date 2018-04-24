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    ФИФА подтвердила, что Сергей Еременко сменил футбольное гражданство и теперь может выступать за сборную России

    ФИФА подтвердила информацию о смене футбольного гражданства полузащитником «Спартака» Сергеем Еременко. С настоящего времени футболист имеет право выступать за сборную России.

    Ранее стало известно, что хавбек отказался от выступления за Финляндию.

    «Запрос, сделанный Российским футбольным союзом и футболистом Сергеем Еременко по смене спортивного гражданства, был принят комитетом по статусу игроков ФИФА, в связи с чем футболисту разрешено представлять сборную России начиная с 23 апреля 2018 года», – заявили в пресс– службе ФИФА.

    Напомним, Еременко перешел в стан красно-белых из юрмальского «Спартака» минувшей зимой на правах аренды до конца 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    24.04.2018 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 апреля 2018, 10:46

      Не люблю переходить на личности, но.. он же старый наркоман

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > 15112007 29 апреля 2018, 14:23

      ты не про того Еременко пишешь！

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 16:54

      И зачем нам финские хохлы? Руину продал, Чухляндию продал, и Нашу Ряшку тоже продаст!

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