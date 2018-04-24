Клопп: «В чем наша схожесть с Ди Франческо? Мы оба в очках и с бородой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой» порассуждал о схожести с тренером «волков» Эусебио Ди Франческо.

«В чем наша схожесть? Не знаю. Мы оба носим очки и бороду, но мне они менее идут. Если без шуток, то мы оба начинали похожим образом: он начал с небольшого клуба и был успешен.

В остальном мы любим футбол, играем флангами, и нам нравится определенная организация. Возможно, сходство есть, но это в любом случае не облегчает задачи», – сказал Клопп.

Встреча «Ливерпуль» – «Рома» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.