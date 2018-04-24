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    Клопп: «В чем наша схожесть с Ди Франческо? Мы оба в очках и с бородой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой» порассуждал о схожести с тренером «волков» Эусебио Ди Франческо.

    «В чем наша схожесть? Не знаю. Мы оба носим очки и бороду, но мне они менее идут. Если без шуток, то мы оба начинали похожим образом: он начал с небольшого клуба и был успешен.

    В остальном мы любим футбол, играем флангами, и нам нравится определенная организация. Возможно, сходство есть, но это в любом случае не облегчает задачи», – сказал Клопп.

    Встреча «Ливерпуль» – «Рома» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Tribalfootball

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    24.04.2018 12:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:35

      Двойники да и только.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 апреля 2018, 20:10

      Юрген молодца)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 24 апреля 2018, 13:46

      Ди Франческо на педика похож

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 12:55

      Юрген круче прыгает и жестикулирует)))

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