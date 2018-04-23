Обамеянг в стиле Кейна попросил переписать на него гол Рэмзи в ворота «Вест Хэма»

Чёрт те что и сбоку бантик)))
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг предложил переписать на него гол Аарона Рэмзи в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
«Вот как мы это делаем в Лондоне. Лаказетт забил дважды. И я хочу, чтобы на меня переписали гол Рэмзи. Шучу», – написал Обамеянг в инстаграме.
Напомним, ранее форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн после матча 33-го тура со «Сток Сити» потребовал переписать гол полузащитника Кристиана Эриксена на него.
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