Обамеянг в стиле Кейна попросил переписать на него гол Рэмзи в ворота «Вест Хэма»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг предложил переписать на него гол Аарона Рэмзи в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

«Вот как мы это делаем в Лондоне. Лаказетт забил дважды. И я хочу, чтобы на меня переписали гол Рэмзи. Шучу», – написал Обамеянг в инстаграме.

Напомним, ранее форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн после матча 33-го тура со «Сток Сити» потребовал переписать гол полузащитника Кристиана Эриксена на него.