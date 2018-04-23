Кьеллини может досрочно завершить сезон из-за травмы колена

В минувшее воскресенье состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:1.

Уже на пятой минуте матча поле вынужден был покинуть защитник туринцев Джорджо Кьеллини. Изначально предполагалось, что у него мышечная проблема, которая не вызовет долгого срока восстановления.

Но после игры стало известно, что он наверняка пропустит предстоящую игру с «Интером», поэтому можно говорить о более серьезном повреждении колена. Сроки могут составить до нескольких недель, что с учетом его возраста вынуждает футболиста досрочно закончить текущий сезон.