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    Кьеллини может досрочно завершить сезон из-за травмы колена

    В минувшее воскресенье состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:1.

    Уже на пятой минуте матча поле вынужден был покинуть защитник туринцев Джорджо Кьеллини. Изначально предполагалось, что у него мышечная проблема, которая не вызовет долгого срока восстановления.

    Но после игры стало известно, что он наверняка пропустит предстоящую игру с «Интером», поэтому можно говорить о более серьезном повреждении колена. Сроки могут составить до нескольких недель, что с учетом его возраста вынуждает футболиста досрочно закончить текущий сезон.

    Источник: Football Italia

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    23.04.2018 08:18
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