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    РФПЛ. «Тосно» проиграл «Амкару» и остался в зоне вылета

    В матче 27-го тура РФПЛ «Амкар» обыграл «Тосно» со счетом 2:0.

    «Тосно» с 24 очками идет предпоследним, «Амкар» с 31 очком занимает 13-ю строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рязанцев (с пенальти), 17; 0:2 – Костюков, 90+2.

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев (Палиенко, 56), Роша (Рикардиньо, 82), Полетанович, Мелкадзе (Труич, 34).

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов (Эзатолахи, 71), Гащенков, Гол (Костюков, 88), Бодул (Браун, 76).

    Предупреждения: Мирзов, 73; Буйволов, 77 – Эзатолахи, 87; Гол, 87; Нигматуллин, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 18:22
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