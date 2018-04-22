РФПЛ. «Тосно» проиграл «Амкару» и остался в зоне вылета

В матче 27-го тура РФПЛ «Амкар» обыграл «Тосно» со счетом 2:0.
«Тосно» с 24 очками идет предпоследним, «Амкар» с 31 очком занимает 13-ю строчку.
Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур
Тосно (Ленинградская область) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Рязанцев (с пенальти), 17; 0:2 – Костюков, 90+2.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев (Палиенко, 56), Роша (Рикардиньо, 82), Полетанович, Мелкадзе (Труич, 34).
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов (Эзатолахи, 71), Гащенков, Гол (Костюков, 88), Бодул (Браун, 76).
Предупреждения: Мирзов, 73; Буйволов, 77 – Эзатолахи, 87; Гол, 87; Нигматуллин, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру