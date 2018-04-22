Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

«Сегодняшняя игра — вообще космос. «Арсенал» сыграл топовый матч против такой команды, как «Зенит». В конце было бы справедливо, если бы тульский клуб выиграл. Одно очко — это нормально. Конечно, мне тоже хотелось бы сегодня сыграть, как и каждую другую игру. Не специально против «Зенита», просто еще один шанс показать себя.

За Дзюбу рад. Он выиграл много единоборств, очень старался, хотел забить и забил в концовке. После игры было видно, что Артем очень устал. Он много бегал, боролся и сейчас рад», – сказал Джорджевич.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое