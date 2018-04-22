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    Джорджевич: «Игра с «Зенитом» – космос. Рад за Дзюбу»

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

    «Сегодняшняя игра — вообще космос. «Арсенал» сыграл топовый матч против такой команды, как «Зенит». В конце было бы справедливо, если бы тульский клуб выиграл. Одно очко — это нормально. Конечно, мне тоже хотелось бы сегодня сыграть, как и каждую другую игру. Не специально против «Зенита», просто еще один шанс показать себя.

    За Дзюбу рад. Он выиграл много единоборств, очень старался, хотел забить и забил в концовке. После игры было видно, что Артем очень устал. Он много бегал, боролся и сейчас рад», – сказал Джорджевич.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2018 18:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 18:53

      Летом Зения купит нормального напа и тебя тоже продадут, как Шатова с Дзюбой. Надоел, мля!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 18:27

      Молодцы, утерли нос миллионерам

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 18:26

      вот умора была бы если сам Лука Джорджевич забил.Мне и так жаль весь питерский клуб и его фанатов,а так вообще бы страшно было бы за них)))))
      Браво денежный мешок из Питербурга,просто браво

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