Жигулев, Роша и Мелкадзе выйдут у «Тосно» с первых минут; Бодул сыграет впереди у «Амкара»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Амкаром».

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Роша, Полетанович, Мелкадзе.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол, Бодул.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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