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    Жигулев, Роша и Мелкадзе выйдут у «Тосно» с первых минут; Бодул сыграет впереди у «Амкара»

    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Амкаром».

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Роша, Полетанович, Мелкадзе.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол, Бодул.

    Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    22.04.2018 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 апреля 2018, 16:22

      Тут как говорится кто выиграет тому место и в ПЛ, игра за 6 очков как говорится, по крайней мере стыки

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