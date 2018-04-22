РФПЛ. Гол Ташаева принес «Динамо» победу в Хабаровске

В матче 27-го тура РФПЛ «Динамо» в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ташаев.

Московский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Хабаровчане идут последними.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

СКА-Хабаровск – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ташаев, 69.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев (Секульски, 68), Карасев, Федотов (Самсонов, 70), Канунников (Черевко, 84), Маркович.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Соу, Черных (Темников, 64), Тетте, Луценко (Соснин, 80).

Предупреждения: Гришко, 35 – Шунич, 7; Соу, 34; Рыков, 43.

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