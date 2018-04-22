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    РФПЛ. Гол Ташаева принес «Динамо» победу в Хабаровске

    В матче 27-го тура РФПЛ «Динамо» в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ташаев.

    Московский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Хабаровчане идут последними.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    СКА-Хабаровск – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ташаев, 69.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев (Секульски, 68), Карасев, Федотов (Самсонов, 70), Канунников (Черевко, 84), Маркович.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Соу, Черных (Темников, 64), Тетте, Луценко (Соснин, 80).

    Предупреждения: Гришко, 35 – Шунич, 7; Соу, 34; Рыков, 43.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 21:06

      Прогрессирует Александр.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 13:38

      Ташаева надо вызывать и пробовать в ближайших товарняках.

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 апреля 2018, 13:11

      Играет парень здорово, но пока там усатый про сборную ему надо забыть, лавочники из Питера важнее

      3
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