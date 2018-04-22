Гаттузо: «С «Беневенто» мы сыграли без души, потому и опозорились. У «Милана» черная полоса»

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 34 тура Серии А против «Беневенто» (0:1). Специалисту не понравился уровень самоотдачи футболистов.

«У нас черная полоса. Поражение дома от такого соперника – позор. Я несу ответственность за результат. Нельзя играть без души против «Беневенто». Они показывают хороший футбол. Приношу извинения болельщикам», – сказал тренер.

«Милан» идет в зоне Лиги Европы.