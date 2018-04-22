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    Гаттузо: «С «Беневенто» мы сыграли без души, потому и опозорились. У «Милана» черная полоса»

    Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 34 тура Серии А против «Беневенто» (0:1). Специалисту не понравился уровень самоотдачи футболистов.

    «У нас черная полоса. Поражение дома от такого соперника – позор. Я несу ответственность за результат. Нельзя играть без души против «Беневенто». Они показывают хороший футбол. Приношу извинения болельщикам», – сказал тренер.

    «Милан» идет в зоне Лиги Европы.

    Источник: Football Italia

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    22.04.2018 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 апреля 2018, 09:15

      Милан это дно))почему не могут играть нормально, непонятно. Обосрались так обосрались

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2018, 07:53

      Вложите ещё пару миллиардов в эту помойку и кубок Италии у вас в кармане :)))) наверное:))))

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