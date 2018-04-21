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    Джорджевич: «Дзюба – крохобор? Каждый день про него так шутим»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич оценил шансы форварда Артема Дзюбы сыграть в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    Дзюба принадлежит петербургскому клубу и выступает в Туле на правах аренды.

    «Канониры» должны заплатить 10 миллионов рублей, чтобы игрок смог выйти на поле в данном матче. Половину этой суммы нападающий готов выплатить лично.

    – Обсуждали в команде на этой неделе, выйдет ли против «Зенита» Дзюба?

    – Мне кажется, все журналисты только об этом и говорят, ну и мы между собой, если честно, тоже. Но я правда не знаю, сыграет Артем или нет. Увидим это завтра.

    – Кокорин уже пошутил над Дзюбой , назвав его чуть ли не «крохобором».

    – В команде отпускают шутки по этому поводу практически каждый день. Но думаю, настоящий ответ мы можем получить только от Артема.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2018 23:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 22 апреля 2018, 13:40

      Крохобор и вор !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 10:54

      Да рогуль он хохляцкий, вот он кто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 10:51

      В раздевалке мелочь в карманах не оставляйте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:33

      в каждой шутке есть доля правды))

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:02

      "крохобор" - такое определение Дзюбе явно не понравится.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 00:13

      Интересно уже узнать - будет играть завтра или нет?

      1
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