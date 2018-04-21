Джорджевич: «Дзюба – крохобор? Каждый день про него так шутим»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич оценил шансы форварда Артема Дзюбы сыграть в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

Дзюба принадлежит петербургскому клубу и выступает в Туле на правах аренды.

«Канониры» должны заплатить 10 миллионов рублей, чтобы игрок смог выйти на поле в данном матче. Половину этой суммы нападающий готов выплатить лично.

– Обсуждали в команде на этой неделе, выйдет ли против «Зенита» Дзюба?

– Мне кажется, все журналисты только об этом и говорят, ну и мы между собой, если честно, тоже. Но я правда не знаю, сыграет Артем или нет. Увидим это завтра.

– Кокорин уже пошутил над Дзюбой , назвав его чуть ли не «крохобором».

– В команде отпускают шутки по этому поводу практически каждый день. Но думаю, настоящий ответ мы можем получить только от Артема.