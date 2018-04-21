Венгер может возглавить «Эвертон» или «Монако»

«Эвертон» и «Монако» хотят видеть на посту главного тренера Арсена Венгера, который покинет «Арсенал» по завершении сезона.

По информации источника, «ириски» считаются наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры француза в АПЛ, поскольку их главным акционером является Фархад Мошири, работавший ранее с «канонирами».

Ранее также сообщалось, в услугах 68-летнего специалиста заинтересован «ПСЖ», который хочет пригласить его на пост генерального менеджера.