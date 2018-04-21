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    Венгер может возглавить «Эвертон» или «Монако»

    «Эвертон» и «Монако» хотят видеть на посту главного тренера Арсена Венгера, который покинет «Арсенал» по завершении сезона.

    По информации источника, «ириски» считаются наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры француза в АПЛ, поскольку их главным акционером является Фархад Мошири, работавший ранее с «канонирами».

    Ранее также сообщалось, в услугах 68-летнего специалиста заинтересован «ПСЖ», который хочет пригласить его на пост генерального менеджера.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.04.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 апреля 2018, 18:09

      Такому тренеру -- любой клуб будет рад !!!

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 апреля 2018, 15:29

      Не удивлюсь если он в Челси окажется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 14:29

      Если захочет, без работы точно не останется

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