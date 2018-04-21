Гаджиев: «Государству нельзя уходить из футбола. Иначе мы рухнем и не поднимемся»

Бывший главный тренер пермского «Амкара» и ряда других команд Гаджи Гаджиев поговорил о роли государства в российском футболе. По мнению специалиста, без бюджетных денег виду спорта не обойтись.

«Сегодня без госфинансирования не обойтись. Сложившаяся система финансирования существует уже несколько десятков лет. Что будет, если завтра скомандовать «отбой»? Рухнем и неизвестно когда поднимемся.

Конечно, нужны другие экономические механизмы, но на переход потребуется время. На этом этапе без государственной поддержки не обойтись. Чего бы это ни касалось: продажи прав на телетрансляции, льготного налогообложения, закона о профессиональном спорте и так далее», – сказал Гаджиев.

Большинство российских профессиональных клубов живет на средства из бюджета.