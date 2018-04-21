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  • Гаджиев: «Государству нельзя уходить из футбола. Иначе мы рухнем и не поднимемся»

Гаджиев: «Государству нельзя уходить из футбола. Иначе мы рухнем и не поднимемся»

21 апреля 2018, 09:11
13

Бывший главный тренер пермского «Амкара» и ряда других команд Гаджи Гаджиев поговорил о роли государства в российском футболе. По мнению специалиста, без бюджетных денег виду спорта не обойтись.

«Сегодня без госфинансирования не обойтись. Сложившаяся система финансирования существует уже несколько десятков лет. Что будет, если завтра скомандовать «отбой»? Рухнем и неизвестно когда поднимемся.

Конечно, нужны другие экономические механизмы, но на переход потребуется время. На этом этапе без государственной поддержки не обойтись. Чего бы это ни касалось: продажи прав на телетрансляции, льготного налогообложения, закона о профессиональном спорте и так далее», – сказал Гаджиев.

Большинство российских профессиональных клубов живет на средства из бюджета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи
Комментарии (13)
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vladik12
1524291151
Оказывается, мы еще не рухнули. Норм.
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Viper for CSKA
1524295199
Надоело, что в абсолютно бесполезную отрасль такие деньги вбухивают из бюджета. А вы ещё и играть нормально никак не научитесь. Лучше бы на армию тратили.
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mihail200606
1524297198
это да... реальность такова... но бесконечно это не может длиться.если бы еще отдача была в виде успехов международных.. но помоему ниче не меняется, государство замещать никто не собирается, и государство помоему к этому не стимулирует особо.. таких как галицкий нет в большом количестве..
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FanatSerj
1524298206
Да элементарно же, все бабки которые сейчас тратятся гос. организациями и из бюджета формировать в один большой призовой фонд и в зависимости от занятых мест эти деньги в конце сезона распределяются по клубам, чем выше результат тем больше получает клуб денег, вот тогда все клубы будут по настоящему биться и в кубках и в чемпионате, а не договорняки гонять.
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Zenmaster
1524300338
Все получают бюджетные деньги -- научитесь ими пользоваться -- живите по средствам !!! Какого куя такие зарплаты ??? 3млн. евро = 225млн. руб. -- 50 игр делим , получается 4.5млн. за игру -- пяти семьям с двумя детьми на год хватит !!!!!
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prezent2017
1524306062
Присосались, не оторвёшь!
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zigbert
1524308822
А как же иначе ,без гос. финансирования,движения вперед не будет.
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Garrincha58
1524311136
на да хрен нужны такие Томи Амкары и Кубини и им подобные команды вообще не развиваются полей нет болельщиков нет только одно ворье зачем гос-ву тратить деньги объясните где польза и выгода
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vladimir-7
1524312088
Сложившаяся система финансирования существует несколько десятков лет и что же вы спите в одном ботинке и столько времени не перестраиваетесь. Привыкли деньги из бюджета получать, половину на зарплату, половину по карманам. А теперь, когда пошел разговор о самофинансировании, заныли.
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komarinskiy
1524327900
Таким как Гаджиев перекроют кислород, вот он и волнуется
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