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    Гаджиев: «Государству нельзя уходить из футбола. Иначе мы рухнем и не поднимемся»

    Бывший главный тренер пермского «Амкара» и ряда других команд Гаджи Гаджиев поговорил о роли государства в российском футболе. По мнению специалиста, без бюджетных денег виду спорта не обойтись.

    «Сегодня без госфинансирования не обойтись. Сложившаяся система финансирования существует уже несколько десятков лет. Что будет, если завтра скомандовать «отбой»? Рухнем и неизвестно когда поднимемся.

    Конечно, нужны другие экономические механизмы, но на переход потребуется время. На этом этапе без государственной поддержки не обойтись. Чего бы это ни касалось: продажи прав на телетрансляции, льготного налогообложения, закона о профессиональном спорте и так далее», – сказал Гаджиев.

    Большинство российских профессиональных клубов живет на средства из бюджета.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2018 09:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 21 апреля 2018, 19:25

      Таким как Гаджиев перекроют кислород, вот он и волнуется

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 апреля 2018, 16:09

      Прихожу я тут в поликлинику за бесплатными лекарствами,а врач мне говорит"бесплатных нет". Как нет, всегда же были. "Да были,а теперь все бюджетные деньги на футболистов ушли.." И таких как я не меньше 1 500 000 чел.в России..

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > за ЦСКА с 1980г 21 апреля 2018, 18:51

      Думаю,что бюджетные деньги не на футболистов ушли.Их просто спи..дили в самом начале

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2018, 15:01

      Сложившаяся система финансирования существует несколько десятков лет
      и что же вы спите в одном ботинке и столько времени не перестраиваетесь.
      Привыкли деньги из бюджета получать, половину на зарплату, половину по
      карманам. А теперь, когда пошел разговор о самофинансировании, заныли.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2018, 14:45

      на да хрен нужны такие Томи Амкары и Кубини и им подобные команды вообще не развиваются полей нет болельщиков нет только одно ворье зачем гос-ву тратить деньги объясните где польза и выгода

      3
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 14:07

      А как же иначе ,без гос. финансирования,движения вперед не будет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 апреля 2018, 13:21

      Присосались, не оторвёшь!

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 апреля 2018, 11:45

      Все получают бюджетные деньги -- научитесь ими пользоваться -- живите по средствам !!! Какого куя такие зарплаты ??? 3млн. евро = 225млн. руб. -- 50 игр делим , получается 4.5млн. за игру -- пяти семьям с двумя детьми на год хватит !!!!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2018, 11:10

      Да элементарно же, все бабки которые сейчас тратятся гос. организациями и из бюджета формировать в один большой призовой фонд и в зависимости от занятых мест эти деньги в конце сезона распределяются по клубам, чем выше результат тем больше получает клуб денег, вот тогда все клубы будут по настоящему биться и в кубках и в чемпионате, а не договорняки гонять.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > FanatSerj 21 апреля 2018, 14:47

      вот правильно а то раздают бабло половину разграбят присосавшиеся чинуши а половину всяким неграм на зарплату

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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 21 апреля 2018, 10:53

      это да... реальность такова... но бесконечно это не может длиться.если бы еще отдача была в виде успехов международных..
      но помоему ниче не меняется, государство замещать никто не собирается, и государство помоему к этому не стимулирует особо.. таких как галицкий нет в большом количестве..

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 апреля 2018, 10:19

      Надоело, что в абсолютно бесполезную отрасль такие деньги вбухивают из бюджета. А вы ещё и играть нормально никак не научитесь. Лучше бы на армию тратили.

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