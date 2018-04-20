Аршавин: «Венгер? Он такой один, другого нет»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

«Уход Арсена Венгера из «Арсенала» я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своей преданностью этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным.

Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, – когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул.

Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», – сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

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