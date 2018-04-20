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    Аршавин: «Венгер? Он такой один, другого нет»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

    «Уход Арсена Венгера из «Арсенала» я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своей преданностью этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным.

    Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, – когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул.

    Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», – сказал Аршавин.

    Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

    Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории

    Источник: ТАСС

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    20.04.2018 19:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 20 апреля 2018, 22:58

      Молодец Андрюха поддержал тренера!!! Большого и уважаемого тренера!!!!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 апреля 2018, 21:49

      Про шапку - это он про Сёмина и варежки подсмотрел ))))

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 апреля 2018, 19:56

      Тактично,Андрей Сергеевич..)
      Похвальба Вам.

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