Парфенов получил около 200 смс после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о том, что после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России получил около 200 смс-сообщений с поздравлениями, которые он даже не смог все сразу прочитать.

«Тосно» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти 5:4. В РФПЛ команда идет на 15-м месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 12-й строчки на шесть очков за четыре тура до завершения чемпионата.

– Чей звонок или смс после успеха на «Открытие Арене» стал самым неожиданным?

– Да мне под 200 сообщений после матча пришло, так что тут какое одно не выделишь.

– Прямо 200?!

– Ну да – у победы же много отцов. (Смеется)

– Вы их все просмотрели?

– В четверг появилось время, ознакомился.