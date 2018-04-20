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    Парфенов получил около 200 смс после победы над «Спартаком»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о том, что после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России получил около 200 смс-сообщений с поздравлениями, которые он даже не смог все сразу прочитать.

    «Тосно» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти 5:4. В РФПЛ команда идет на 15-м месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 12-й строчки на шесть очков за четыре тура до завершения чемпионата.

    – Чей звонок или смс после успеха на «Открытие Арене» стал самым неожиданным?

    – Да мне под 200 сообщений после матча пришло, так что тут какое одно не выделишь.

    – Прямо 200?!

    – Ну да – у победы же много отцов. (Смеется)

    – Вы их все просмотрели?

    – В четверг появилось время, ознакомился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 09:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +512

      gari69 20 апреля 2018, 15:14

      Глушаков больше получил или получит

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 20 апреля 2018, 11:38

      Остальные смс ушли на поздравления того,что играло с Тосно...)))

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 апреля 2018, 10:13

      в тосно СМС сообщениями расплачиваются?

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