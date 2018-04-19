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    Зрители «Матч ТВ» выбрали лучших футболистов «Спартака» к 96-летию клуба

    Спортивный телеканал «Матч ТВ» собрал лучших футболистов «Спартака» в честь 96-летия клуба, которое отмечалось 18 апреля, по версии своих зрителей.

    В список вошли голкипер Ринат Дасаев, защитник Неманья Видич, полузащитник Егор Титов и нападающий Роман Павлюченко.

    Источник: Twitter

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    19.04.2018 08:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +412

      Eds 19 апреля 2018, 21:56


      Честно говоря, выбор огромный и нет смысла делать такой выбор. Из защитников лучший - Хидиятуллин. Из полузащиты - Нетто, Черенков, Гаврилов, Карпин, Мостовой, Цымбаларь. Из нападающих - Родионов, Симонян...

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:28

      Дасаева и Титова оставить можно. К списку можно добавить Логофета,Нетто,Хусаинова,Симоняна,Черенкова,Родионова,Цымбаларя,Шмарова.

      2
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      Рейтинг: +16

      Victor Kiki 19 апреля 2018, 18:04

      А как же Черенков??? Цымбаларь??? Дзюба или Ари... Они "лучшие" были только когда нужны, сейчас их никто не признает???

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 апреля 2018, 14:13

      Результат опроса "матч-тв"..Что Вы хотели..Канделаки)
      Она в футболе,как рыба в воде)

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Антон bx14e 20 апреля 2018, 11:41

      Она в футболе, как окунь на песке)

      1
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 19 апреля 2018, 12:48

      Видич и Павлюченко точно нет.
      Черенков!!!
      Симонян за 35 голов в сезоне.
      Ниже на ступеньку десяток - два на вкус

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 апреля 2018, 12:34

      В Самаре и Красноярске "Матч-ТВ", видимо, не показывает.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 апреля 2018, 12:31

      Нетто - легенда, Черенков - точно да, Дасаев - да, им место в этом списке. Остальные, при всем к ним уважении, по таланту и заслугам рангом явно ниже. Удивляет большое количество названных фамилий. Как в Доме-2 одни звезды. Что, никто не видел, что творил на поле Федя?! А Федор в моем списке только второй, потому как Нетто капитанил не только в Спартаке, но и в сборной. А сборная тогда была любо-дорого смотреть, не чета нынешней шелупони. Тогда сборная была лучшей в Европе и чемпионом Олимпийских игр.

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      Рейтинг: +29

      orgazmatron 19 апреля 2018, 10:26

      Дасаев, Нетто, Черенков, Гаврилов... Ну уж, на крайний случай, Черчесова, Никифорова, Ледяхова, Карпина, Мостового, Титова, Тихонова, Кечинова, Алейничева, Цымбаларя, Родионова, Бесчастных, Романцева, Ловчева, Симоняна, Валеру Шмарова вспомнить можно, Шалимова, да и тот же Ярцев поярче играл, чем Павлюченко, Писарев хорош был, Андрюха Пятницкий, Ананко, как рекордсмен по чемпионским медалям, Онопко, уж явно получше Видича будет, Диму Хлестова, реального бойца можно вспомнить, деда Серегу Горлуковича, да и много кого еще. Откуда здесь может быть Видич и Павлюченко, да и Черенков, все-таки на голову выше чем Титов...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:25

      да ну вы чего, там великих можно перечислять и перечислять, а тут такое чувство что только молодежь выбор делала которая знает историю команды только по последним годам (не считая Дасаева конечно).

      4
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 19 апреля 2018, 10:16

      Мда... Павлюченко точно не отсюда) Да и Видич тоже

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