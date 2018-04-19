Зрители «Матч ТВ» выбрали лучших футболистов «Спартака» к 96-летию клуба

Честно говоря, выбор огромный и нет смысла делать такой выбор. Из защитников лучший - Хидиятуллин. Из полузащиты - Нетто, Черенков, Гаврилов, Карпин, Мостовой, Цымбаларь. Из нападающих - Родионов, Симонян...
Спортивный телеканал «Матч ТВ» собрал лучших футболистов «Спартака» в честь 96-летия клуба, которое отмечалось 18 апреля, по версии своих зрителей.
В список вошли голкипер Ринат Дасаев, защитник Неманья Видич, полузащитник Егор Титов и нападающий Роман Павлюченко.
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— Матч ТВ (@MatchTV) 18 апреля 2018 г.