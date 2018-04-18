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    Конте предложил журналистам оштрафовать его за то, что во время пресс-конференции ему позвонила жена

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте был вынужден отвлечься на телефонный звонок во время пресс-конференции накануне перенесенного матча 31 тура АПЛ с «Бернли».

    В момент, когда специалист вел разговор о защитнике Маркосе Алонсо, которому грозит дисквалификация, у него зазвонил телефон.

    «Это была моя жена. Она как всегда не вовремя. Можете меня оштрафовать.

    Мне действительно жаль, поскольку я сам был бы раздражен, случись подобное с кем-то и вас», – прокомментировал ситуацию Конте.

    Один из журналистов в шутку предположил, то супруга просила итальянца купить молока по пути домой.

    Матч «Бернли» – «Челси» состоится в четверг, 19 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    18.04.2018 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 апреля 2018, 18:43

      понт удался..

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