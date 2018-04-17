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  • Моуринью хочет продать почти весь состав «Манчестер Юнайтед», кроме семерых игроков

Моуринью хочет продать почти весь состав «Манчестер Юнайтед», кроме семерых игроков

17 апреля 2018, 12:25
23

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с большой группой футболистов.

Главный тренер команды Жозе Моуринью хочет оставить в составе лишь семерых игроков, среди которых голкипер Давид Де Хеа, полузащитники Неманья Матич, Джесси Лингард, Эшли Янг и Хуан Мата, а также нападающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В настоящее время они единственные, кому португальский специалист полностью доверяет.

Как отмечают источники в клубе, на решения Моуринью в значительной степени влияют самые последние результаты. Это привело к тому, что трансферные планы резко менялись с каждым месяцем. Вполне возможно, что победа над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии в ближайшие выходные может вызвать еще одну перестановку.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Янг Эшли Мата Хуан Санчес Алексис Лукаку Ромелу Де Хеа Давид Матич Неманья Лингард Джесси Моуринью Жозе
Комментарии (23)
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Shogun
1523957589
Да легче Моура послать и Марсиаль по минутам сыграл меньше, но толку больше сделал, чем чилиец, а по голам равенство 9-9
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Mr Abdullaev
1523958964
Пускай сразу клуб продаст
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Антибиотик111
1523960612
Может проще от него сасого избавиться?
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zigbert
1523961577
Интересно кем он будет усиливать освободившиеся позиции?.
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Avaretz
1523961726
А не легче Моуринье просто перейти в другой клуб чем менять 70% состава
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Федя Кабак
1523964289
Бред! Ему вряд ли разрешат это сделать. Только Фергюсону это можно было
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awko23
1523969394
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много информации. Сайт - 1einsider.com
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Tommy 7
1523980005
Я даже в FIFA себе такого не позволяю...
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mangust4444
1524026859
Легче и лучше Моуриньо продать
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ItalianFootball
1524035956
А как же его любимый Валенсия ? Такие дифирамбы ему пел.
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