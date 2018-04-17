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    Моуринью хочет продать почти весь состав «Манчестер Юнайтед», кроме семерых игроков

    «Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с большой группой футболистов.

    Главный тренер команды Жозе Моуринью хочет оставить в составе лишь семерых игроков, среди которых голкипер Давид Де Хеа, полузащитники Неманья Матич, Джесси Лингард, Эшли Янг и Хуан Мата, а также нападающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В настоящее время они единственные, кому португальский специалист полностью доверяет.

    Как отмечают источники в клубе, на решения Моуринью в значительной степени влияют самые последние результаты. Это привело к тому, что трансферные планы резко менялись с каждым месяцем. Вполне возможно, что победа над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии в ближайшие выходные может вызвать еще одну перестановку.

    Источник: Tribalfootball

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    17.04.2018 12:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 апреля 2018, 10:19

      А как же его любимый Валенсия ? Такие дифирамбы ему пел.

      1
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 18 апреля 2018, 07:47

      Легче и лучше Моуриньо продать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 апреля 2018, 23:49

      Ууу!Как все запущено...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 апреля 2018, 23:28

      В МЮ решили на трансферы миллиард потратить

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 апреля 2018, 22:06

      скорее его выставят за дверь куда не придет всех основных разгонит и слиняет

      0
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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 17 апреля 2018, 18:46

      Я даже в FIFA себе такого не позволяю...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:20

      что-то не вериться в правдивость подобной информации, тем более без подтверждения и комментариев официальных лиц.

      0
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      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много информации. Сайт - 1einsider.com

      -4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 14:24

      Бред! Ему вряд ли разрешат это сделать. Только Фергюсону это можно было

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 апреля 2018, 14:04

      МЮ спасёт только сэр Алекс.
      Вернулся же Хайнкес Баварию спасать.

      А если серьёзно, им нужен тренер свой, британский. Без заскоков и пафоса. Пусть лепит новую команду и расширяет стадион.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Danish Dynamite 17 апреля 2018, 14:13

      Один был британский и убил команду наглухо, дальше убивал команду в Испании, как только выгнали его, то команда сразу в ЛЕ попала, а теперь ВХ добивает

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Shogun 17 апреля 2018, 14:17

      А кроме Мойеса и Гари Невилла британских тренеров больше нет?-))
      САФ был (ну в смысле когда тренировал) британцем.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Danish Dynamite 17 апреля 2018, 14:26

      Нет, один шлак

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Shogun 17 апреля 2018, 14:29

      Рой Кин-ассистент главного тренера в сборной Ирландии.

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