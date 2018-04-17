Моуринью хочет продать почти весь состав «Манчестер Юнайтед», кроме семерых игроков

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с большой группой футболистов.

Главный тренер команды Жозе Моуринью хочет оставить в составе лишь семерых игроков, среди которых голкипер Давид Де Хеа, полузащитники Неманья Матич, Джесси Лингард, Эшли Янг и Хуан Мата, а также нападающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В настоящее время они единственные, кому португальский специалист полностью доверяет.

Как отмечают источники в клубе, на решения Моуринью в значительной степени влияют самые последние результаты. Это привело к тому, что трансферные планы резко менялись с каждым месяцем. Вполне возможно, что победа над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии в ближайшие выходные может вызвать еще одну перестановку.