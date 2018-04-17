Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» надо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен в важности перенесенного матча 23-го тура РФПЛ, в котором «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ахматом» на своем поле.

«Этот матч в любом случае имел бы крайне важное значение для «Локомотива», независимо от результатов «Спартака».

Когда ты имеешь один отрыв по набранным очкам и другой по потерянным, всегда психологически важно выиграть этот дополнительный, вынесенный матч. Особенно в разгар чемпионской гонки.

А поражение «Спартака» в Екатеринбурге только повышает цену игры в Черкизово, где «Локо» необходимо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное и спокойно двигаться к чемпионству», – считает Нигматуллин.

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ахмат» состоится в среду, 18 апреля, в 19:30 по московскому времени.