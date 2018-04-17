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    Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» надо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен в важности перенесенного матча 23-го тура РФПЛ, в котором «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ахматом» на своем поле.

    «Этот матч в любом случае имел бы крайне важное значение для «Локомотива», независимо от результатов «Спартака».

    Когда ты имеешь один отрыв по набранным очкам и другой по потерянным, всегда психологически важно выиграть этот дополнительный, вынесенный матч. Особенно в разгар чемпионской гонки.

    А поражение «Спартака» в Екатеринбурге только повышает цену игры в Черкизово, где «Локо» необходимо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное и спокойно двигаться к чемпионству», – считает Нигматуллин.

    Матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ахмат» состоится в среду, 18 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.04.2018 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 апреля 2018, 17:42

      Руслик , кончай баловаЦЦо запрещеннкой

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 09:10

      Всё будет хорошо и Локомотив обязательно победит. Вперёд ЛОКО!

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