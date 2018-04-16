Мутко: «Открытие стадиона в Нижнем Новгороде принесет людям комфорт и удобства»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен открытием стадиона в Нижнем Новгороде перед стартом ЧМ-2018.

«Атмосфера игры неплохая, первый тайм был очень интересным. В целом футбол был достойным, для уровня ФНЛ он был очень хорошим. Здесь прекрасный газон, но ему нужно подрасти, его недавно «разбудили». Он будет отличным, поверьте мне.

Подробно осмотрели станцию метро недалеко от стадиона. Считаю, что это было очень правильное решение. Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства», – сказал Мутко.

Напомним, в матче открытия стадиона сыграли команды ФНЛ «Олимпиец» и «Зенит-2». Игра завершилась со счетом 0:1.