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  • Мутко: «Открытие стадиона в Нижнем Новгороде принесет людям комфорт и удобства»

Мутко: «Открытие стадиона в Нижнем Новгороде принесет людям комфорт и удобства»

16 апреля 2018, 06:53
2

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен открытием стадиона в Нижнем Новгороде перед стартом ЧМ-2018.

«Атмосфера игры неплохая, первый тайм был очень интересным. В целом футбол был достойным, для уровня ФНЛ он был очень хорошим. Здесь прекрасный газон, но ему нужно подрасти, его недавно «разбудили». Он будет отличным, поверьте мне.

Подробно осмотрели станцию метро недалеко от стадиона. Считаю, что это было очень правильное решение. Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства», – сказал Мутко.

Напомним, в матче открытия стадиона сыграли команды ФНЛ «Олимпиец» и «Зенит-2». Игра завершилась со счетом 0:1.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. ФНЛ Нижний Новгород Зенит-2 Мутко Виталий
Комментарии (2)
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alp
1523862157
Отлично! а то в Нижнем был не стадион а чОрт знает что!!! теперь нужно условного Дерипаску заставить купить ФК Волга и содержать бюджет на уровне среднего клуба ПЛ. и так сделать во всех городах. А что? все равно эти люди теперь вынуждены возвращать баблишко на Родину. Вот, пусть таким образом должок народу и возвращают
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vladimir-7
1523869226
Мудко, всё время напоминает о себе: " я рядом, я за углом, но поговорим о стадионе, о травке, о метро, о народе.
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