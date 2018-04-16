«ПСЖ» обновил клубный рекорд. Команда не проигрывает 40 матчей

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Монако». Игра завершилась со счетом 7:1. Эта победа позволила парижанам оформить чемпионство за пять туров до финиша.

Также благодаря этому результату команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 40 матчей. «ПСЖ» проигрывал последний раз 20 марта 2016 года «Монако» (0:2). За это время команда одержала 34 победы и шесть раз сыграла вничью.

Такой показатель является клубным рекордом. Предыдущий, который был равен 39 матчам, продержался с декабря 1992 по январь 1995 года.