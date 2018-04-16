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    «ПСЖ» обновил клубный рекорд. Команда не проигрывает 40 матчей

    В рамках 33-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Монако». Игра завершилась со счетом 7:1. Эта победа позволила парижанам оформить чемпионство за пять туров до финиша.

    Также благодаря этому результату команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 40 матчей. «ПСЖ» проигрывал последний раз 20 марта 2016 года «Монако» (0:2). За это время команда одержала 34 победы и шесть раз сыграла вничью.

    Такой показатель является клубным рекордом. Предыдущий, который был равен 39 матчам, продержался с декабря 1992 по январь 1995 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +399

      kella 16 апреля 2018, 07:21

      Балаболы! Надо указывать, - на своем поле.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > kella 16 апреля 2018, 11:18

      Верно, не могли же они за 2 года только 39 матчей сыграть в чемпионате

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