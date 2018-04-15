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    Карпин: «Ростов» сыграл не идеально. Многое было не так»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России. Специалист дал понять, что его команде есть куда расти.

    «Разноса в перерыве не было. Первый тайм не был идеальным, но и не был плохим. Моменты кое-какие создавались, могли сделать больше. В перерыве поговорили с командой, и во втором тайме стало лучше.

    Раз забили, значит, все компоненты игры сработали. Мы довольны. Хотя, не говоря про голы, опасных моментов должны были создавать больше. Помимо своего стандарта, должны была быть еще и подача. Сегодня подача пошла туда, куда надо было. Вот и результат.

    «Ростов» сыграл не идеально. Многие вещи были не так. Мы специально отдали территорию, чтобы было пространство, чтобы проводить контратаки. Мы и так их проводили, но сегодня можно было сделать еще пять-шесть хороших контратак», – заявил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 апреля 2018, 06:53

      Давай, Ростов!!! Вперед!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 апреля 2018, 05:27

      Суперважные 3 очка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 апреля 2018, 02:54

      Мочи Валерон

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 22:44

      Валера верим)))

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