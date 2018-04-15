Игбун и Сысуев сыграют впереди у «Уфы»; Фернандес, Вернблум и Бистрович начнут матч у ЦСКА

Стали известны составы на матч 26-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Кучаев, Бистрович, Чалов, Муса.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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