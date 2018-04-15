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    Игбун и Сысуев сыграют впереди у «Уфы»; Фернандес, Вернблум и Бистрович начнут матч у ЦСКА

    Стали известны составы на матч 26-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.

    ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Кучаев, Бистрович, Чалов, Муса.

    Матч начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    15.04.2018 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 15 апреля 2018, 16:11

      Бистровича в старте многие ожидали) Галвное не обложаться теперь)

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 16:05

      Уфа, дави коней!

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 апреля 2018, 15:36

      Все хана Уфе! )

      2
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