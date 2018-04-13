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  • Салах: «Золотая бутса»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать»

Салах: «Золотая бутса»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать»

13 апреля 2018, 22:57
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матчей полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы», а также высказался о гонке за «Золотой бутсой» в АПЛ.

«Хорошо будет снова встретиться с «Ромой», это мой бывший клуб. Я люблю его болельщиков, а они любят меня. Я все еще общаюсь с большинством игроков оттуда, мы были очень близки и до сих пор отсеемся хорошими друзьями.

Гонка за «Золотой бутсой»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать. Они всегда впереди перед воротами, а я играю вингера. Я также должен отдавать пасы, должен создавать моменты, а им проще забивать, так как они – «девятки», – сказал Салах в интервью CNN.

У Агуэро в активе 21 гол, у Кейна – 25, у Салаха – 29.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Манчестер Сити Агуэро Серхио Кейн Гарри Салах Мохамед
Комментарии (1)
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Avaretz
1523650428
Чем то его стиль напоминает стиль Месси, и габаритами схож
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