Салах: «Золотая бутса»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матчей полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы», а также высказался о гонке за «Золотой бутсой» в АПЛ.

«Хорошо будет снова встретиться с «Ромой», это мой бывший клуб. Я люблю его болельщиков, а они любят меня. Я все еще общаюсь с большинством игроков оттуда, мы были очень близки и до сих пор отсеемся хорошими друзьями.

Гонка за «Золотой бутсой»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать. Они всегда впереди перед воротами, а я играю вингера. Я также должен отдавать пасы, должен создавать моменты, а им проще забивать, так как они – «девятки», – сказал Салах в интервью CNN.

У Агуэро в активе 21 гол, у Кейна – 25, у Салаха – 29.