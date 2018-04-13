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    Салах: «Золотая бутса»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матчей полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы», а также высказался о гонке за «Золотой бутсой» в АПЛ.

    «Хорошо будет снова встретиться с «Ромой», это мой бывший клуб. Я люблю его болельщиков, а они любят меня. Я все еще общаюсь с большинством игроков оттуда, мы были очень близки и до сих пор отсеемся хорошими друзьями.

    Гонка за «Золотой бутсой»? Агуэро и Кейн играют «девяток», им проще забивать. Они всегда впереди перед воротами, а я играю вингера. Я также должен отдавать пасы, должен создавать моменты, а им проще забивать, так как они – «девятки», – сказал Салах в интервью CNN.

    У Агуэро в активе 21 гол, у Кейна – 25, у Салаха – 29.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 13 апреля 2018, 23:13

      Чем то его стиль напоминает стиль Месси, и габаритами схож

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