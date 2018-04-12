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    Кьеллини: «Мы должны усвоить урок к следующей Лиге чемпионов»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о целях своей команды на ближайшие годы.

    «Никто не думал, что мы можем отыграться, но мы не переставали верить. Мы должны усвоить урок к следующей Лиге чемпионов, потому что она останется нашей целью на ближайшие годы», – заявил защитник.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 апреля 2018, 10:30

      Кьеллини: «Мы должны усвоить урок к следующей Лиге чемпионов»
      В смысле должны дать судье больше чем сливочные? Ведь он орал, что они купили судью.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 09:13

      но без Буффона жаль его так же как было жалко Зидана

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