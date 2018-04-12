Кьеллини: «Мы должны усвоить урок к следующей Лиге чемпионов»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о целях своей команды на ближайшие годы.

«Никто не думал, что мы можем отыграться, но мы не переставали верить. Мы должны усвоить урок к следующей Лиге чемпионов, потому что она останется нашей целью на ближайшие годы», – заявил защитник.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

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