Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов

    Завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» по сумме двух встреч прошел «Ювентус», «Бавария»«Севилью».

    Участниками полуфиналов стали «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Рома».

    Жеребьевка 1/2 финала состоится 13 апреля в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 апреля 2018, 11:10

      Бавария уже 7 розыгрышей подряд не пропускает 1/4 финала, из них 6 полуфиналов; Реал 8 розыгрышей подряд не пропускает 1/4 финала, из них 7 полуфиналов как минимум - завидная стабильность. Ливерпуль же напротив уже 10 лет не появлялся в полуфиналах ЛЧ, а Рома появилась впервые за 34 года - у римлян единственное достижение в Кубке Чемпионов было в розыгрыше 1983/84, это финал против Ливерпуля в Риме, проигранный по пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:09

      думаю будет Реал-Бавария и Ливерпуль-Рома)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > OfaZavr 12 апреля 2018, 11:14

      согласен, писал об этом уже вчера (в новости Жеребьевка полуфинала ЛЧ состоится в пятницу в Ньоне)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 апреля 2018, 00:03

      компания хорошая, ливерпуль -ВПЕРЕД!!!, А ЮВЕ МОЛОДЦЫ, заставил "королевский" клуб скакать счастливыми от 1-3

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 23:58

      нежданчик сегодня случился на 93 минуте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 11 апреля 2018, 23:51

      Рома нежданчик

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11