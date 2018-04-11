Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» по сумме двух встреч прошел «Ювентус», «Бавария» – «Севилью».

Участниками полуфиналов стали «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Рома».

Жеребьевка 1/2 финала состоится 13 апреля в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.