Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Бавария уже 7 розыгрышей подряд не пропускает 1/4 финала, из них 6 полуфиналов; Реал 8 розыгрышей подряд не пропускает 1/4 финала, из них 7 полуфиналов как минимум - завидная стабильность. Ливерпуль же напротив уже 10 лет не появлялся в полуфиналах ЛЧ, а Рома появилась впервые за 34 года - у римлян единственное достижение в Кубке Чемпионов было в розыгрыше 1983/84, это финал против Ливерпуля в Риме, проигранный по пенальти.
Завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» по сумме двух встреч прошел «Ювентус», «Бавария» – «Севилью».
Участниками полуфиналов стали «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Рома».
Жеребьевка 1/2 финала состоится 13 апреля в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.
Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.