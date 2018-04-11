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    Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и прошла в полуфинал

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» – 0:0.

    По сумме двух встреч (2:1) мюнхенский клуб вышел в полуфинал турнира.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

    Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 0:0

    Удаление: нет – Корреа, 90+3.

    Первый матч – 2:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 23:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 12 апреля 2018, 03:45

      Не получилось посмотреть матч, но где опять составы, блин, бомбардир, заколебал ты, ну скопируй с других сайтов, если элементарные вещи сделать не можешь. Опять приходится обращаться к другому сайту

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 апреля 2018, 00:36

      Победит избранный из лучших, как всегда...
      Любите футбол, какой он есть!
      Всем СПКН и удачи!
      Будьте терпимыми!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 23:59

      фаворит ЛЧ думаю немчура

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 23:55

      Без Нойера, конечно, не так. Ощущается его отсутствие...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 апреля 2018, 23:50

      Тренировка нормальная. Спарринг-партнер хороший. Но при чем тут четвертьфинал ЛЧ, а?

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 апреля 2018, 23:49

      Было ощущение, что немцы подачи с флангов отрабатывать вышли. Слишком уж их было много, через центр практически не делали последние пасы. Бавария вообще не переживала не секунды. Уверенность в своих силах потрясающая. Но нужно к полуфиналу выходить на проектную мощность.

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