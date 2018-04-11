Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и прошла в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» – 0:0.

По сумме двух встреч (2:1) мюнхенский клуб вышел в полуфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 0:0

Удаление: нет – Корреа, 90+3.

Первый матч – 2:1

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