Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и прошла в полуфинал

Не получилось посмотреть матч, но где опять составы, блин, бомбардир, заколебал ты, ну скопируй с других сайтов, если элементарные вещи сделать не можешь. Опять приходится обращаться к другому сайту
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» – 0:0.
По сумме двух встреч (2:1) мюнхенский клуб вышел в полуфинал турнира.
Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч
Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 0:0
Удаление: нет – Корреа, 90+3.
Первый матч – 2:1