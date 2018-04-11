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    Гвардиола назвал главного судью матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» особенным парнем, который любит выделяться

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитра Матеу Лаоса во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).

    В данной встрече судья удалил испанца. Тренер остался недоволен тем, что рефери не засчитал гол Лероя Сане.

    «В нужный момент упускаются правильные решения. Рефери – особенный парень, который любит выделяться.

    Всегда когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.

    По сумме двух встреч (5:1) «Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: BBC

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    11.04.2018 01:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 апреля 2018, 11:41

      Ну да - засчитай гол , может еще в первой игре играй Сити лучше ... Но вообще даже если и засчитали бы гол , Клопп во втором тайме перестроил игру , и еще до гола было понятно , что Ливерпуль не даст уже Сити развернутся и забьет хотя бы гол... Так что можно судью винить , а можно играть лучше ... Ну не наиграл ни в одном из матчей Сити на победу ....Хотя сам ожидал более более напряженных игр

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:24

      не нужно искать виноватых на стороне а прежде всего стоит смотреть на свои ошибки и недоработки.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 апреля 2018, 10:12

      Поздно спохватились. Что мешало в первом матче играть активно? Ливерпуль красавцы и заслуженно прошли дальше. А Пеп что в Баварии виноватых искал, что здесь сразу стрелки переводит, хотя очевидно, что ключевые ошибки допустил он ещё в процессе подготовки к первой игре.

      1
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 11 апреля 2018, 08:03

      Нас учили, что если мяч попал в соперника и отскочил своему игроку в оффсайде, все решает умышленно ли касался мяча игрок соперника. То есть неумышленный рикошет не является причиной не засчитать оффсайд. Если игрок намеренно мяча коснулся, тогда да, вне игры давать нельзя.
      Я сам момент не видел, кто подскажет, было ли касание намеренным?

      1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > eriquexruots 11 апреля 2018, 09:58

      Касание было ненамеренным, Милнер не успел среагировать, и от него мяч отскочил мяч в сторону Сане...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 апреля 2018, 06:55

      Судья конечно не много испортил игру, но Сити надо винить только себя!

      4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 апреля 2018, 06:21

      МС нужно было играть, как Роме, тогда и вопросов-бы не было.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 апреля 2018, 05:30

      Ну всё, Гвардиола не виноват.

      0
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 02:15

      гол из оффсайда был забит, какие могут быть вопросы?

      -2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 02:33

      Какой оффсайд???Правила знаешь???Мяч отлетел к Сане от Милнера...

      4
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > mutabor0992 11 апреля 2018, 02:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правила знаю) мяч отлетел от игрока мс

      -7
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      Рейтинг: +15

      alex3366 > Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 05:51

      ты не прав дружище!! На повторе видно что мяч отлетел от Милнера так что здесь ошибка 100% , а так больше таких сильных ошибок не было. В моменте с попаданием мяча в руку Милнера там двояка явной игры рукой не было но если бы поставил на точку были бы разговоры что он помогал сити )) Всегда будут недовольные особенно мешки когда вылетают ))

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 15:26

      Сходи к окулисту...По матч тв послематчевый разбор был...Там все четко показали.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > alex3366 11 апреля 2018, 15:27

      Когда мяч попал в руку...Милнер ее(руку) нифига не прижимал и не прятал...

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      Рейтинг: +15

      alex3366 > mutabor0992 11 апреля 2018, 16:30

      Но и не было акцентированного движения рукой в сторону мяча !! Так что тут можно было судить и как попадание мяча в руку и как игра рукой так что тут с какой колокольни посмотреть .

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > alex3366 11 апреля 2018, 16:36

      Ну это да...ИМХО Милнер руки расставлял,а не прижимал.Соответственно увеличивал площадь(свои объемы).

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 01:42

      Очевидно что Стерлинг нарушил правила на Вандайке, так что не засчитав гол Санэ справедливость наступила

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 апреля 2018, 01:16

      Такое ощущение,что это глворит не Пеп...

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