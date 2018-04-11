Гвардиола назвал главного судью матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» особенным парнем, который любит выделяться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитра Матеу Лаоса во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).
В данной встрече судья удалил испанца. Тренер остался недоволен тем, что рефери не засчитал гол Лероя Сане.
«В нужный момент упускаются правильные решения. Рефери – особенный парень, который любит выделяться.
Всегда когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.
По сумме двух встреч (5:1) «Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов
Источник: BBC