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  • Гвардиола назвал главного судью матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» особенным парнем, который любит выделяться

Гвардиола назвал главного судью матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» особенным парнем, который любит выделяться

11 апреля 2018, 01:12
18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитра Матеу Лаоса во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).

В данной встрече судья удалил испанца. Тренер остался недоволен тем, что рефери не засчитал гол Лероя Сане.

«В нужный момент упускаются правильные решения. Рефери – особенный парень, который любит выделяться.

Всегда когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.

По сумме двух встреч (5:1) «Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп Лаос Матеу
Комментарии (18)
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Антибиотик111
1523398590
Такое ощущение,что это глворит не Пеп...
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кузнецов артем
1523400121
Очевидно что Стерлинг нарушил правила на Вандайке, так что не засчитав гол Санэ справедливость наступила
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Бакланы доедают крышу
1523402119
гол из оффсайда был забит, какие могут быть вопросы?
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КЭТиК
1523413816
Ну всё, Гвардиола не виноват.
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Ще Гевара
1523416883
МС нужно было играть, как Роме, тогда и вопросов-бы не было.
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Опорник84
1523418941
Судья конечно не много испортил игру, но Сити надо винить только себя!
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eriquexruots
1523422980
Нас учили, что если мяч попал в соперника и отскочил своему игроку в оффсайде, все решает умышленно ли касался мяча игрок соперника. То есть неумышленный рикошет не является причиной не засчитать оффсайд. Если игрок намеренно мяча коснулся, тогда да, вне игры давать нельзя. Я сам момент не видел, кто подскажет, было ли касание намеренным?
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Viper for CSKA
1523430723
Поздно спохватились. Что мешало в первом матче играть активно? Ливерпуль красавцы и заслуженно прошли дальше. А Пеп что в Баварии виноватых искал, что здесь сразу стрелки переводит, хотя очевидно, что ключевые ошибки допустил он ещё в процессе подготовки к первой игре.
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OfaZavr
1523435093
не нужно искать виноватых на стороне а прежде всего стоит смотреть на свои ошибки и недоработки.
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К.Серж.А
1523436082
Ну да - засчитай гол , может еще в первой игре играй Сити лучше ... Но вообще даже если и засчитали бы гол , Клопп во втором тайме перестроил игру , и еще до гола было понятно , что Ливерпуль не даст уже Сити развернутся и забьет хотя бы гол... Так что можно судью винить , а можно играть лучше ... Ну не наиграл ни в одном из матчей Сити на победу ....Хотя сам ожидал более более напряженных игр
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