Гвардиола – о своем удалении: «Сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2) рассказал о своем удалении.

По сумме двух встреч (5:1) красные вышли в полуфинал турнира. Команда Гвардиолы проиграла три матча подряд впервые с мая 2015 года.

«Сказал, что в моменте с Сане гол нужно было засчитывать. За это я получил красную карточку. Счет мог бы стать 2:0.

Все могло быть иначе, когда Салах забил из офсайда в первом матче. Все могло измениться, когда Жезус забил из аналогичного положения в той же игре. В Лиге чемпионов команды одинаково сильны, поэтому судейские решения во многом решают судьбу.

Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они достойно представят Англию в полуфинале», – сказал Гвардиола.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов