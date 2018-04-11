Гвардиола – о своем удалении: «Сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать»

Гол Сане -да. А вот первый - после нарушения на Ван дейке- скорее всего нет..
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2) рассказал о своем удалении.
По сумме двух встреч (5:1) красные вышли в полуфинал турнира. Команда Гвардиолы проиграла три матча подряд впервые с мая 2015 года.
«Сказал, что в моменте с Сане гол нужно было засчитывать. За это я получил красную карточку. Счет мог бы стать 2:0.
Все могло быть иначе, когда Салах забил из офсайда в первом матче. Все могло измениться, когда Жезус забил из аналогичного положения в той же игре. В Лиге чемпионов команды одинаково сильны, поэтому судейские решения во многом решают судьбу.
Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они достойно представят Англию в полуфинале», – сказал Гвардиола.
Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов