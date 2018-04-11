Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола – о своем удалении: «Сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2) рассказал о своем удалении.

    По сумме двух встреч (5:1) красные вышли в полуфинал турнира. Команда Гвардиолы проиграла три матча подряд впервые с мая 2015 года.

    «Сказал, что в моменте с Сане гол нужно было засчитывать. За это я получил красную карточку. Счет мог бы стать 2:0.

    Все могло быть иначе, когда Салах забил из офсайда в первом матче. Все могло измениться, когда Жезус забил из аналогичного положения в той же игре. В Лиге чемпионов команды одинаково сильны, поэтому судейские решения во многом решают судьбу.

    Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они достойно представят Англию в полуфинале», – сказал Гвардиола.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7715

      mihail200606 11 апреля 2018, 07:37

      Гол Сане -да. А вот первый - после нарушения на Ван дейке- скорее всего нет..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 апреля 2018, 07:23

      типа такой подошел:
      - извините господин судья, но гол я так думаю нужно засчитать.
      И получил красную. На самом деле было скорей всего так:
      - бл...ь, какого х...я не засчитал пид...с **.....ый, мать твою за ногу и т.д.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 11 апреля 2018, 00:45

      да ладно красава Пеп особо не ныл как это делают некоторые, винить арбитра после первого матча полностью проигранного, ну такое. Тем более забей они второй, и побежал бы лфк вперед, уверен красные один гол забили бы свой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 апреля 2018, 00:40

      Пеп все по делу сказал...Мяч прилетел к Сане от Милнера.А в таком случае оффсайда-нет.А судья клоун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 апреля 2018, 00:38

      Заныл. А лучше вспомнил бы сколько чистых пенок Эвребё не поставил и ещё кучу подобных судейских решений в пользу его команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 00:36

      Ага например первый гол после фола Стерлинга дали забить, а потом не продолжили судьи помогать вот какие плохие

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11