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  • Гвардиола – о своем удалении: «Сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать»

Гвардиола – о своем удалении: «Сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать»

11 апреля 2018, 00:31
7

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2) рассказал о своем удалении.

По сумме двух встреч (5:1) красные вышли в полуфинал турнира. Команда Гвардиолы проиграла три матча подряд впервые с мая 2015 года.

«Сказал, что в моменте с Сане гол нужно было засчитывать. За это я получил красную карточку. Счет мог бы стать 2:0.

Все могло быть иначе, когда Салах забил из офсайда в первом матче. Все могло измениться, когда Жезус забил из аналогичного положения в той же игре. В Лиге чемпионов команды одинаково сильны, поэтому судейские решения во многом решают судьбу.

Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они достойно представят Англию в полуфинале», – сказал Гвардиола.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1523396177
Ага например первый гол после фола Стерлинга дали забить, а потом не продолжили судьи помогать вот какие плохие
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Shotlandets86
1523396285
Заныл. А лучше вспомнил бы сколько чистых пенок Эвребё не поставил и ещё кучу подобных судейских решений в пользу его команд.
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mutabor0992
1523396457
Пеп все по делу сказал...Мяч прилетел к Сане от Милнера.А в таком случае оффсайда-нет.А судья клоун.
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serginho8
1523396744
да ладно красава Пеп особо не ныл как это делают некоторые, винить арбитра после первого матча полностью проигранного, ну такое. Тем более забей они второй, и побежал бы лфк вперед, уверен красные один гол забили бы свой.
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talgatnurzhanov2006
1523420622
типа такой подошел: - извините господин судья, но гол я так думаю нужно засчитать. И получил красную. На самом деле было скорей всего так: - бл...ь, какого х...я не засчитал пид...с **.....ый, мать твою за ногу и т.д.
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mihail200606
1523421432
Гол Сане -да. А вот первый - после нарушения на Ван дейке- скорее всего нет..
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